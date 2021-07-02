«طعنهما وجلس يبكي».. شاب يقتل والده ويصيب والدته بطعنات في الدقهلية

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طعن شاب مريض نفسي في الدقهلية والده ووالدته عدة طعنات بسكين مما تسبب في وفاة الأب وإصابة الأم بطعنات في الكتف وترك السكين بجوارهما وجلس في انتظار المباحث .

تلقى اللواء رأفت عبدالبعث مدير أمن الدقهلية إخطارا من اللواء مصطفى كمال مدير مباحث الدقهلية بورود بلاغ من عدد من أهالى قرية سنتماى التابعة لمركز ميت غمر بقيام شاب بقتل والده وإصابة والدته بطعنات ولم يتمكن الأهالى من دخول المنزل خوفا منه .

انتقل ضباط المباحث إلى مكان البلاغ وتبين وجود جثة ماهر السيد عبدالفتاح، 67 سنة مسجاة على الأرض وبها عدة طعنات بالصدر وزوجته مصابة بطعنتين في الكتف وحالتها جيدة وتم نقلها مستشفى ميت غمر للعلاج .

وبالفحص تبين أن مرتكب الواقعة ابنهما ويدعى محمد 32 سنة، وتم العثور على السكين بجوار الجثتين والمتهم يجلس بجوارهما.

وبسؤال الأم أكدت أن ابنها مريض نفسى ويعانى من اضطراب وجدانى ويعالج لدى طبيب نفسى، وأنه أصيب بحالة هياج وعندما حاولت هي وزوجها تهدئته استل سكينا وطعنهما ثم جلس يبكى.

ورفضت الأم توجيه اتهام بقتل زوجها أو إصابتها لابنهما وقالت «هو مريض نفسى وبيتعالج من فترة كبيرة وعمل ده بدون وعى منه». تم القبض على الابن وتحرر محضر بالواقعة وأحيل للنيابة العامة للتحقيق.