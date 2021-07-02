سيارته انقلبت عدة مرات وتعدت الحاجز الخرساني.. إصابة نائب برلماني على الطريق الحر بالقليوبية

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أصيب النائب محمد إسماعيل الشريف عضو مجلس النواب بمحافظة الدقهلية، إثر انقلاب سيارته على طريق بنها - شبرا الحر بمحافظة القليوبية، عدة مرات حتى تعدت الحاجز الخرساني وانتقلت إلى الجهة المقابلة، وتم نقل النائب ومرافقه إلى مستشفى قليوب المركزي للعلاج.

تلقي اللواء فخر الدين العربى مدير أمن القليوبية، إخطارا بوقوع حادث انقلاب سيارة على طريق بنها الحر بنطاق محافظة القليوبية كانت متوجهة إلى القاهرة وتبين أن بداخلها النائب محمد إسماعيل الشريف ومرافقه إبراهيم عوضين، وأن بهم إصابات كدمات وسحجات.

وعلى الفور انتقلت سيارة إسعاف وتبين من معاينة رجال البحث الجنائى فى القليوبية انقلاب السيارة رقم د ج أ 9723 ، التي تحطمت أجزاء متفرقة منها نتيجة الاحتكاك الشديد والانقلاب أكثر من مرة وتم نقل المصابين إلى مستشفى قليوب المركزي قى القليوبية لتلقي العلاج اللازم.