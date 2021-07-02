أخبار عاجلة

إعلان حالة الطوارئ في طوكيو للمرة الـ4 بسبب كورونا حتى 22 أغسطس -
تمتد إلى أجزاء من الرياض والشرقية.. الحصيني يبشّر بحالة جوية ممطرة بهذه المناطق -
"صحة حائل" تصدر 16 ترخيصًا لمنشآت صحية خاصة جديدة خلال 6 أشهر -
كورونا.. كوريا الجنوبية تسجّل 1100 إصابة جديدة و117 حالة بمصر -
موجة شديدة الحرارة تجتاح الغرب الأمريكي بلغت 54 درجة مئوية -
مصر.. مجلس النواب: السجن 5 سنوات والغرامة عقوبة التحرش الجنسي بالنساء -
"الأرصاد": طقس شديد الحرارة على الشرقية والرياض والقصيم.. حار ومستقر على باقي المناطق -
اليوم.. طلاب الشعبة العلمية بالثانوية العامة يؤدون امتحان اللغة الأجنبية الثانية -
بكين: العقوبات الأمريكية على شركات صينية «قمع غير منطقى» -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. غير مصنف
  3. المصرى اليوم

سيارته انقلبت عدة مرات وتعدت الحاجز الخرساني.. إصابة نائب برلماني على الطريق الحر بالقليوبية

Print
سيارته انقلبت عدة مرات وتعدت الحاجز الخرساني.. إصابة نائب برلماني على الطريق الحر بالقليوبية سيارته انقلبت عدة مرات وتعدت الحاجز الخرساني.. إصابة نائب برلماني على الطريق الحر بالقليوبية

اشترك لتصلك أهم الأخبار

أصيب النائب محمد إسماعيل الشريف عضو مجلس النواب بمحافظة الدقهلية، إثر انقلاب سيارته على طريق بنها - شبرا الحر بمحافظة القليوبية، عدة مرات حتى تعدت الحاجز الخرساني وانتقلت إلى الجهة المقابلة، وتم نقل النائب ومرافقه إلى مستشفى قليوب المركزي للعلاج.

تلقي اللواء فخر الدين العربى مدير أمن القليوبية، إخطارا بوقوع حادث انقلاب سيارة على طريق بنها الحر بنطاق محافظة القليوبية كانت متوجهة إلى القاهرة وتبين أن بداخلها النائب محمد إسماعيل الشريف ومرافقه إبراهيم عوضين، وأن بهم إصابات كدمات وسحجات.

وعلى الفور انتقلت سيارة إسعاف وتبين من معاينة رجال البحث الجنائى فى القليوبية انقلاب السيارة رقم د ج أ 9723 ، التي تحطمت أجزاء متفرقة منها نتيجة الاحتكاك الشديد والانقلاب أكثر من مرة وتم نقل المصابين إلى مستشفى قليوب المركزي قى القليوبية لتلقي العلاج اللازم.

المصرى اليوم

مواضيع متعلقة
اليوم.. طلاب الشعبة العلمية بالثانوية العامة يؤدون امتحان اللغة الأجنبية الثانية

اليوم.. طلاب الشعبة العلمية بالثانوية العامة يؤدون امتحان اللغة الأجنبية الثانية

إتاحة لقاح «سينوفاك» فى مراكز التطعيمات نهاية يوليو

إتاحة لقاح «سينوفاك» فى مراكز التطعيمات نهاية يوليو

الحكومة تتبنى استراتيجية التحول لمجتمع رقمى وتشجيع الدفع الإلكترونى وتحقيق الشمول المالى

الحكومة تتبنى استراتيجية التحول لمجتمع رقمى وتشجيع الدفع الإلكترونى وتحقيق الشمول المالى

بكين: العقوبات الأمريكية على شركات صينية «قمع غير منطقى»

بكين: العقوبات الأمريكية على شركات صينية «قمع غير منطقى»