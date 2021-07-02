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850 مليون دولار تدفعها منظمة الكشافة الأمريكية لتسوية دعاوى الاعتداءات الجنسية

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850 مليون دولار تدفعها منظمة الكشافة الأمريكية لتسوية دعاوى الاعتداءات الجنسية 850 مليون دولار تدفعها منظمة الكشافة الأمريكية لتسوية دعاوى الاعتداءات الجنسية
60 ألف رجل قالوا إنهم تعرضوا للتحرش الجنسي عندما كانوا أطفالاً من قبل مرشدين

850 مليون دولار تدفعها منظمة الكشافة الأمريكية لتسوية دعاوى الاعتداءات الجنسية

توصلت منظمة الكشافة الأمريكية لتسوية بقيمة 850 مليون دولار مع عشرات آلاف الرجال الذين قالوا إنهم تعرضوا لاعتداءات جنسية، وذلك بعد سيل من الدعاوى القضائية التي تسببت بإفلاس المنظمة.

وقالت المنظمة أمام محكمة الإفلاس الأمريكية في ديلاوير، إن اقتراحها يحظى بدعم من ممثلين لنحو 60 ألف ناجٍ من الانتهاكات، ويوفر إطاراً لحل عالمي لدعاوى الانتهاكات.

وقالت مجموعات تمثل ضحايا الانتهاكات في بيان مشترك: إن الاتفاق الذي يتطلب موافقة المحكمة "يحقق توافقاً" بين قطاع كبير من المدعين، وكذلك منظمة الكشافة، وأكثر من 250 مجلساً محلياً.

وفي فبراير 2020 تقدمت منظمة الكشافة، التي تأسست عام 1910 للحصول على الحماية من الدائنين بعد أن وجدت نفسها محاصرة بدعاوى الاعتداءات الجنسية.

ورفع نحو 60 ألف رجل دعاوى ضد المنظمة قالوا فيها إنهم كانوا في الطفولة أعضاء في الكشافة، وتعرضوا للتحرش الجنسي، بما في ذلك من قبل مرشدين. وحسب الضحايا، فإن قيادة المنظمة لم تتخذ تدابير كافية لضمان سلامة القاصرين.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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