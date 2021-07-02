أخبار عاجلة

إعلان حالة الطوارئ في طوكيو للمرة الـ4 بسبب كورونا حتى 22 أغسطس -
تمتد إلى أجزاء من الرياض والشرقية.. الحصيني يبشّر بحالة جوية ممطرة بهذه المناطق -
"صحة حائل" تصدر 16 ترخيصًا لمنشآت صحية خاصة جديدة خلال 6 أشهر -
كورونا.. كوريا الجنوبية تسجّل 1100 إصابة جديدة و117 حالة بمصر -
موجة شديدة الحرارة تجتاح الغرب الأمريكي بلغت 54 درجة مئوية -
مصر.. مجلس النواب: السجن 5 سنوات والغرامة عقوبة التحرش الجنسي بالنساء -
"الأرصاد": طقس شديد الحرارة على الشرقية والرياض والقصيم.. حار ومستقر على باقي المناطق -
اليوم.. طلاب الشعبة العلمية بالثانوية العامة يؤدون امتحان اللغة الأجنبية الثانية -
بكين: العقوبات الأمريكية على شركات صينية «قمع غير منطقى» -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. السعودية
  4. صحيفة سبق اﻹلكترونية

"تجويد" تجاوزت.. جامعة الباحة تتوعد من يستخدم اسمها وشعارها ترويجياً

Print
"تجويد" تجاوزت.. جامعة الباحة تتوعد من يستخدم اسمها وشعارها ترويجياً "تجويد" تجاوزت.. جامعة الباحة تتوعد من يستخدم اسمها وشعارها ترويجياً
أنهت عقدها مع المنصة.. ومتحدثها "الزهراني": استخدام دون الموافقات اللازمة

أنهت جامعة الباحة عقدها مع منصة "تجويد" بعد صدور ما وصفته الجامعة بعدد من التجاوزات والمغالطات، متوعدةً الجامعة باتخاذ الإجراءات النظامية بحق كل من يستخدم اسمها أو شعارها للترويج أو الإعلان.

وقال متحدث جامعة الباحة الدكتور ساري الزهراني: "بناءً على ما تم نشره، وتداوله عبر منصة تجويد للتدريب، وما تضمّنته قوالبها الإعلانية المنشورة عبر وسائل الإعلام، ومواقع التواصل الاجتماعي من تجاوزات ومغالطات تمسّ كيان جامعة الباحة، وذلك عبر استخدام شعارها، والترويج لبرامجها التدريبية باسم الجامعة، دون أخذ الموافقات اللازمة حسب ما نصّت عليه الاتفاقية ما بين بيت الخبرة التابع للجامعة ومنصة تجويد، ونظرًا للإخلال بالاتفاق؛ فإن جامعة الباحة، تود التأكيد أنه تم انهاء العقد مع منصة تجويد بعد صدور عدد من التجاوزات والمغالطات".

وأضاف: "جميع ما يصدر حالياً من منصة تجويد لا يرتبط بالجامعة ولا يمثلها، كما أن الجامعة ستتخذ كل الإجراءات النظامية بحق كل من يستخدم اسمها، أو شعارها للترويج أو الإعلان".

صحيفة سبق اﻹلكترونية

مواضيع متعلقة
جونسون يحذّر من استعداد إنجلترا لتخفيف القيود: جائحة كورونا لم تنتهِ

جونسون يحذّر من استعداد إنجلترا لتخفيف القيود: جائحة كورونا لم تنتهِ

إعلان حالة الطوارئ في طوكيو للمرة الـ4 بسبب كورونا حتى 22 أغسطس

إعلان حالة الطوارئ في طوكيو للمرة الـ4 بسبب كورونا حتى 22 أغسطس

تمتد إلى أجزاء من الرياض والشرقية.. الحصيني يبشّر بحالة جوية ممطرة بهذه المناطق

تمتد إلى أجزاء من الرياض والشرقية.. الحصيني يبشّر بحالة جوية ممطرة بهذه المناطق

"صحة حائل" تصدر 16 ترخيصًا لمنشآت صحية خاصة جديدة خلال 6 أشهر

"صحة حائل" تصدر 16 ترخيصًا لمنشآت صحية خاصة جديدة خلال 6 أشهر