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«أمين المحامين العرب»: المصريون نجحوا في إعادة بلادهم إلى موقعها الطبيعي

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«أمين المحامين العرب»: المصريون نجحوا في إعادة بلادهم إلى موقعها الطبيعي «أمين المحامين العرب»: المصريون نجحوا في إعادة بلادهم إلى موقعها الطبيعي

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هنأ المكاوي بن عيسى، الأمين العام لاتحاد المحامين العرب، الرئيس عبدالفتاح ، وجموع الشعب المصري، بالذكرى الثامنة لثورة 30 يونيو المجيدة.

وقال «بن عيسى»، في بيان صحفي له: «مرت ثمانية أعوام على ثورة 30 يونيو، نجح خلالها المصريون في إعادة بلادهم إلى موقعها الطبيعي، في المنطقة كقوة إقليمية، وذلك تحت قيادة حكيمة ورشيدة لقائدهم الوطني الرئيس عبدالفتاح السيسي، الذي نهض بمصر في كافة المجالات، ونجح باقتدار في الحفاظ على الأمن القومي من التدخلات الخارجية لدول لها مطامع بالمنطقة، وترك بصمة مصرية في القضايا العربية خاصة القضية الفلسطينية».

وأضاف البيان: «شهدت مبادرات رئاسية اقتصادية، واجتماعية، وصحية، تهدف إلى رفع الأعباء عن كاهل المواطن المصري، والارتقاء بمستواه المعيشي، وإصلاحات اقتصادية ونهضة تنموية غير مسبوقة، وعاصمة إدارية جديدة، تشع نورها قريبًا، وكلها إنجازات للرئيس عبدالفتاح السيسي، قامت بسواعد مصرية لا تعرف المستحيل، فانعموا بالجمهورية الجديدة، حفظكم الله من كل مكروه وسوء».

المصرى اليوم

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