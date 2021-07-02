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الرياض تسجل أعلى درجات الحرارة في 12 ظهرا

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10 آلاف غرامة عدم التقيد بالأوقات وحدود الضوضاء المسموحة

حددت اللائحة التنفيذية للضوضاء لنظام البيئة عقوبة عدم التقيد بالأوقات وحدود الضوضاء المسموحة غرامة مالية تتراوح بين 5 آلاف و10 آلاف...

c05476d577.jpgأبهـا: الوطن
200adf5661.jpg22 ذو القعدة 1442 هـ

عاجل | إحباط تهريب 1.7 كيلوجراما من الكوكايين

أحبطت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك محاولة تهريب أكثر من (1.7) كيلوجرامًا من "الكوكايين" في مطار الملك خالد الدولي، عُثر عليها...

icon-byline.pngأبهـا: الوطن
icon-clock.png22 ذو القعدة 1442 هـ

منع أعوان القضاء من مباشرة قضايا أقاربهم حتى الدرجة الرابعة

نص تعديل نظام المرافعات الشرعية على أنه لا ‏يجوز للمحضرين ولا للكتبة وغيرهم من أعوان القضاء أن يباشروا عملاً يدخل في حدود وظائفهم...

icon-byline.pngأبهـا: الوطن
icon-clock.png22 ذو القعدة 1442 هـ

عاجل| خميس مشيط : الدفاعات تدمر مفخخة حوثية

أعلن تحالف دعم الشرعية في اليمن أن الدفاعات الجوية اعترضت ودمرت طائرة بدون طيار مفخخة أطلقتها مليشيا الحوثي تجاه خميس مشيط.وقال...

icon-byline.pngخميس مشيط: الوطن
icon-clock.png22 ذو القعدة 1442 هـ

34 تخصصا دقيقا بجامعة البترول لدعم الاقتصاد الرقمي

أكد رئيس جامعة الملك فهد للبترول الدكتور محمد السقاف، طرح الجامعة 34 تخصصا دقيقا، تتضمن الذكاء الاصطناعي والأمن السيبراني،...

icon-byline.pngالدمام: زينة علي
icon-clock.png22 ذو القعدة 1442 هـ
1704293398F0317B03-AC81-4F63-98C1-7659B28295F5

غرفة المجمعة تعقد ورشة عمل لمناقشة الطاقة الشمسية بسدير

‏افتتح رئيس مجلس إدارة الغرفة التجارية بمحافظة المجمعة المهندس طارق بن محمد الحيدري مساء أمس، ورشة عمل بعنوان «مدينة سدير للطاقة...

icon-byline.pngالمجمعة: الوطن
icon-clock.png22 ذو القعدة 1442 هـ
2116581382CA6491C3-8692-49DD-9615-A27A57CB104D

9 شركات لأرباب الطوائف تبدأ مرحلة جديدة في العمل المؤسسي لخدمة ضيوف الرحمن

أنهت مؤسسات أرباب الطوائف منظومة تحويلها إلى شركات مساهمة، بعد انعقاد الجمعيات التأسيسية الأولى والثانية لهذه الشركات، والتصويت...

icon-byline.pngمكة المكرمة : مصلح الفرحان
icon-clock.png22 ذو القعدة 1442 هـ

الوطن السعودية

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