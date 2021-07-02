الرياض تسجل أعلى درجات الحرارة في 12 ظهرا
حددت اللائحة التنفيذية للضوضاء لنظام البيئة عقوبة عدم التقيد بالأوقات وحدود الضوضاء المسموحة غرامة مالية تتراوح بين 5 آلاف و10 آلاف...
أحبطت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك محاولة تهريب أكثر من (1.7) كيلوجرامًا من "الكوكايين" في مطار الملك خالد الدولي، عُثر عليها...
نص تعديل نظام المرافعات الشرعية على أنه لا يجوز للمحضرين ولا للكتبة وغيرهم من أعوان القضاء أن يباشروا عملاً يدخل في حدود وظائفهم...
عاجل| خميس مشيط : الدفاعات السعودية تدمر مفخخة حوثية
أعلن تحالف دعم الشرعية في اليمن أن الدفاعات الجوية اعترضت ودمرت طائرة بدون طيار مفخخة أطلقتها مليشيا الحوثي تجاه خميس مشيط.وقال...
أكد رئيس جامعة الملك فهد للبترول الدكتور محمد السقاف، طرح الجامعة 34 تخصصا دقيقا، تتضمن الذكاء الاصطناعي والأمن السيبراني،...
افتتح رئيس مجلس إدارة الغرفة التجارية بمحافظة المجمعة المهندس طارق بن محمد الحيدري مساء أمس، ورشة عمل بعنوان «مدينة سدير للطاقة...
أنهت مؤسسات أرباب الطوائف منظومة تحويلها إلى شركات مساهمة، بعد انعقاد الجمعيات التأسيسية الأولى والثانية لهذه الشركات، والتصويت...