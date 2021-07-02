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مصطفى حجاج يحيي حفلا جماهيريا ضخم مع تطبيق الإجراءات الاحترازية

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مصطفى حجاج يحيي حفلا جماهيريا ضخم مع تطبيق الإجراءات الاحترازية مصطفى حجاج يحيي حفلا جماهيريا ضخم مع تطبيق الإجراءات الاحترازية

لاقتراحات اماكن الخروج

أحيا الفنان مصطفى حجاج أولى حفلاته في بورسعيد بحضور نخبة كبيرة مع اتباع الإجراءات الاحترازية ضد والمُعلنة من قبل الدولة.

وأشعل مصطفى الحفل بمجموعه كبيرة من الاغانى خطوة ويا بتاع النعناع ونصيبى وقسمتى وكلة شمال والف مرة وغيرها وسط حضور كبير من الشباب.

وتم تنظيم الحفل وسط تأمين شديد من الجهات الأمنية لإخراج الحفل بشكل أحسن ممكن يكون بتعاون مع اهل بورسعيد .

واحتفل منذ ايام حجاج بأغنية جديدة والذى تحمل اسم «والله ما ينفع»

الأغنية من كلمات وألحان عزيز الشافعي، وتوزيع على فتح الله، إنتاج هاني محروس إن جي ميوزيك والكليب إخراج محمد القاضي.

المصرى اليوم

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