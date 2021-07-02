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تونا الجبل.. موطن مقابر قردة البابون وصقور وطيور أبي منجل المقدسة للإله «تحوت»

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تونا الجبل.. موطن مقابر قردة البابون وصقور وطيور أبي منجل المقدسة للإله «تحوت» تونا الجبل.. موطن مقابر قردة البابون وصقور وطيور أبي منجل المقدسة للإله «تحوت»

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تعد تونة الجبل من القرى القديمة، في محافظة المنيا، كان اسمها بالقبطية «تونيه»، ورد في قوانين ابن مماتي أن اسمها «تُنِّية» وأنها من أعمال الأشمونين. في العصر الإسلامي، كانت القرية من توابع قرية دلجا، ثم انفصلت عنها سنة 933هـ/1527م، ووردت باسمها الحالي في الدواوين الحكومية منذ سنة 1230هـ/1815م.

يقول محمد وليد، مفتش اثار المنطقة، توجد بالقرية مقابر لقردة البابون وصقور وطيور أبي منجل المقدسة للإله «تحوت»، إضافة إلى جبانة مدينة هيرموبوليس، ومقبرة بيتوسريس الكاهن الأكبر للإله تحوت المكتشفة سنة 1919م، والتي ترجع إلى القرن الرابع قبل الميلاد.

ويروي «وليد» مقبرة ومصلى إيزادورا: كانت إيزادورا شابة ثرية وجميلة تعيش في هيرموبوليس في القرن الثاني الميلادي، وقعت في حب جندي شاب من أنطينوبولس، وأرادوا الزواج. لكن أبوها رفض، لذلك قرر الشابان الهرب. لسوء حظهما، غرقت إيزادورا أثناء عبورها النيل. تم تحنيط جسدها، وقام والدها ببناء قبر متقن لها. تحتوي مقبرتها على قصيدة من 10 أسطر منقوشة باليونانية. في وقت ما بعد وفاتها، أصبح القبر مزارًا دينيًا، لا تزال بقايا إيسادورا المحنطة موجودة ومغطاة بالزجاج في ضريحها- وهو مبنى بارز في تونة الجبل

ويضيف «وليد، اما معارض الحيوانات المقدسة، فقد أجرى أندريه جومبرت حفريات لمقبرة بين سنتي 1902-1903م، بتكليف من المعهد الفرنسي للآثار الشرقية. وفي سنة 1919م، تم الإعلان عن اكتشاف قبر بيتوسيريس. وأعيد استكشافه في العام التالي بواسطة غوستاف ليفبفر. بين سنتي 1931-1951م.

ويضيف «وليد» كما قام فريق من جامعة القاهرة برئاسة سامي جبرا بفحص جميع المقابر حول مقبرة بيتوسيريس، ونُقلت التحف المكتشفة إلى المتحف المصري في القاهرة. وبين سنتي 1972-1974م، كلف المعهد الأثري الألماني كل من غونتر غريم وديتر كيسلر لتوثيق مباني وآثار المقبرة في متحف ملوي. ومنذ سنة 2017م، تم اكتشاف العديد من المومياوات. وفي فبراير 2019م، تم الإعلان عن اكتشاف مقبرة فرعونية تحتوي على أكثر من 40 مومياء وآثار خزفية، وتولت الاكتشافات بعد ذلك .

المصرى اليوم

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