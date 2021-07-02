أخبار عاجلة

إعلان حالة الطوارئ في طوكيو للمرة الـ4 بسبب كورونا حتى 22 أغسطس -
تمتد إلى أجزاء من الرياض والشرقية.. الحصيني يبشّر بحالة جوية ممطرة بهذه المناطق -
"صحة حائل" تصدر 16 ترخيصًا لمنشآت صحية خاصة جديدة خلال 6 أشهر -
كورونا.. كوريا الجنوبية تسجّل 1100 إصابة جديدة و117 حالة بمصر -
موجة شديدة الحرارة تجتاح الغرب الأمريكي بلغت 54 درجة مئوية -
مصر.. مجلس النواب: السجن 5 سنوات والغرامة عقوبة التحرش الجنسي بالنساء -
"الأرصاد": طقس شديد الحرارة على الشرقية والرياض والقصيم.. حار ومستقر على باقي المناطق -
اليوم.. طلاب الشعبة العلمية بالثانوية العامة يؤدون امتحان اللغة الأجنبية الثانية -
إتاحة لقاح «سينوفاك» فى مراكز التطعيمات نهاية يوليو -
الحكومة تتبنى استراتيجية التحول لمجتمع رقمى وتشجيع الدفع الإلكترونى وتحقيق الشمول المالى -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. المصرى اليوم

«أطباء الأسنان»: الانتهاء من مشروع دراسة متوسطات تكلفة الخدمات العلاجية

Print
«أطباء الأسنان»: الانتهاء من مشروع دراسة متوسطات تكلفة الخدمات العلاجية «أطباء الأسنان»: الانتهاء من مشروع دراسة متوسطات تكلفة الخدمات العلاجية

اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلنت نقابة أطباء الأسنان عن الانتهاء من مشروع دراسة متوسطات تكلفة الخدمات العلاجية، وذلك استمرارا في تنفيذ برنامج وخطة مجلس النقابة العامة لأطباء الأسنان، مؤكدة أن الدراسة هي أحد ثمرات التعاون مع شركة «BeU» للاستشارات وتنمية الأعمال.

وقالت النقابة، في بيان نشرته صفحتها الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، إن الدراسة تضمنت تقسيم تكلفة الخدمة تبع حجم المنشأة، ومدخلات التكلفة، لتناسب مختلف مستويات التشغيل، وضمت 4 مستويات كمتوسطات للتكلفة، حسب حجم العيادة، أو المركز ومستوى التجهيز والتشغيل، بحيث تناسب مختلف الأطباء وحجم منشآتهم على مستوى الجمهورية.

وأضاف البيان: «كما تم تقسيم مدخلات التكلفة بِناء على قواعد مساحة المنشأة، والموقع الجغرافي، وبالتالي متوسط سعر الإيجار الشهري، وكذلك حجم العمالة ومواصفاتهم المهنية، وبالتالي متوسط لإجمالي المرتبات الشهرية، وعدد غرف الكشف، ومستوى التجهيز للمعدات والأدوات.

وتابع: «ويتم اعتبار متوسط مصروفات التشغيل السنوية، ومعدل الإشغال وحجم الأعمال، وأنواع الخامات والمستهلكات، مع التوضيح أن التكلفة الفعلية تختلف حسب كل طبيب، وبروتوكول العلاج المتبع، وبالتالي الخامات المستهلكة وكميتها من جهة، وحسب التكاليف الغير مباشرة من معدات ومدخلات التشغيل تبعا لكثافة العمل لكل منشأة من جهة أخرى».

المصرى اليوم

مواضيع متعلقة
اليوم.. طلاب الشعبة العلمية بالثانوية العامة يؤدون امتحان اللغة الأجنبية الثانية

اليوم.. طلاب الشعبة العلمية بالثانوية العامة يؤدون امتحان اللغة الأجنبية الثانية

إتاحة لقاح «سينوفاك» فى مراكز التطعيمات نهاية يوليو

إتاحة لقاح «سينوفاك» فى مراكز التطعيمات نهاية يوليو

الحكومة تتبنى استراتيجية التحول لمجتمع رقمى وتشجيع الدفع الإلكترونى وتحقيق الشمول المالى

الحكومة تتبنى استراتيجية التحول لمجتمع رقمى وتشجيع الدفع الإلكترونى وتحقيق الشمول المالى

بكين: العقوبات الأمريكية على شركات صينية «قمع غير منطقى»

بكين: العقوبات الأمريكية على شركات صينية «قمع غير منطقى»