«أطباء الأسنان»: الانتهاء من مشروع دراسة متوسطات تكلفة الخدمات العلاجية

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أعلنت نقابة أطباء الأسنان عن الانتهاء من مشروع دراسة متوسطات تكلفة الخدمات العلاجية، وذلك استمرارا في تنفيذ برنامج وخطة مجلس النقابة العامة لأطباء الأسنان، مؤكدة أن الدراسة هي أحد ثمرات التعاون مع شركة «BeU» للاستشارات وتنمية الأعمال.

وقالت النقابة، في بيان نشرته صفحتها الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، إن الدراسة تضمنت تقسيم تكلفة الخدمة تبع حجم المنشأة، ومدخلات التكلفة، لتناسب مختلف مستويات التشغيل، وضمت 4 مستويات كمتوسطات للتكلفة، حسب حجم العيادة، أو المركز ومستوى التجهيز والتشغيل، بحيث تناسب مختلف الأطباء وحجم منشآتهم على مستوى الجمهورية.

وأضاف البيان: «كما تم تقسيم مدخلات التكلفة بِناء على قواعد مساحة المنشأة، والموقع الجغرافي، وبالتالي متوسط سعر الإيجار الشهري، وكذلك حجم العمالة ومواصفاتهم المهنية، وبالتالي متوسط لإجمالي المرتبات الشهرية، وعدد غرف الكشف، ومستوى التجهيز للمعدات والأدوات.

وتابع: «ويتم اعتبار متوسط مصروفات التشغيل السنوية، ومعدل الإشغال وحجم الأعمال، وأنواع الخامات والمستهلكات، مع التوضيح أن التكلفة الفعلية تختلف حسب كل طبيب، وبروتوكول العلاج المتبع، وبالتالي الخامات المستهلكة وكميتها من جهة، وحسب التكاليف الغير مباشرة من معدات ومدخلات التشغيل تبعا لكثافة العمل لكل منشأة من جهة أخرى».