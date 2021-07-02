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باسم مغنية يستعد لتقديم مسلسل مصري ويتعاقد علي جزء ثاني من «للموت»

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باسم مغنية يستعد لتقديم مسلسل مصري ويتعاقد علي جزء ثاني من «للموت» باسم مغنية يستعد لتقديم مسلسل مصري ويتعاقد علي جزء ثاني من «للموت»

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كشف الفنان باسم مغنية عن تقديم جزء ثان من مسلسل «للموت» في رمضان ٢٠٢٢ وليس كما مقرراً ١٠ حلقات فقط .

باسم قال للإعلامي ايلي نخله أنه قرأ أول حلقتين من الجزء الثاني ووصفهما بالبداية الصاروخية مشيراً إلى انه اتصل بكاتبة العمل نادين جابر وتحدث معها وأصبح مطمئناً أن لديهم مادة قوية .

باسم كشف أن شخصية «عمر» التي يلعبها سيكون لها دور محوري جداً في أحداث الجزء الثاني .

من جهة أخرى يستعد باسم لتصوير عمل من ١٥ حلقة مع الممثلين الكويتيين شجون الهاجري وعلى كاكولي كما يقوم حالياً بقراءة سيناريو لمسلسل مصري سيجمعه بنجمة من الصف الأول .

يذكر أن باسم تواجد في دبي هذا الاسبوع للحصول على الاقامة الذهبية وقد قال أن هذه الخطوة تشكل دعماً كبيرا للفنانين وفخراً بأن قائد عربي مثل الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم يهتم بالناس الذين يجتهدون بحياتهم .

المصرى اليوم

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