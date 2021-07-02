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رد فعل رمضان صحبي ضد جماهير الأهلي داخل ملعب الدفاع الجوي بعد خطأ الشناوي ..

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رد فعل رمضان صحبي ضد جماهير الأهلي داخل ملعب الدفاع الجوي بعد خطأ الشناوي .. فيديو رد فعل رمضان صحبي ضد جماهير الأهلي داخل ملعب الدفاع الجوي بعد خطأ الشناوي ..

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شنت الجماهير القليلة الحاضرة لقاء الأهلي وبيراميدز والذي أقيم مساء أمس الخميس على أرض ملعب الدفاع الجوي، وانتهى بالتعادل الإيجابي 2/2، هجوما عنيفا على رمضان صبحي لاعب بيراميدز الحالي والأهلي السابق، خاصة بعد احتفاله الهيستيري بهدف التعادل لفريقه الذي سجله إيريك تراوري مستغلا الخطأ الفادح الذي وقع فيه محمد الشناوي.

ولم يفلت رمضان صبحي، لاعب بيراميدز، من هجوم الأهلي، فتعرض لاعب الأهلي السابق، لهجوما عنيفا خلال خروجه من المستطيل الأخضر ودخوله لممر ستاد الدفاع الجوي، ونال صبحي عددا من الشتائم، مما جعل اللاعب يضرب بيده اليمنى حائط الممر ويضع يديه على وجه.

المصرى اليوم

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