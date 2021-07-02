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18 شركة تشارك في ندوة إجراءات تفتيش العمل ببورسعيد

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18 شركة تشارك في ندوة إجراءات تفتيش العمل ببورسعيد 18 شركة تشارك في ندوة إجراءات تفتيش العمل ببورسعيد

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وجه محمد سعفان وزير القوى العاملة، مديريات القوى العاملة بالمحافظات للقيام بالدور التوعوي بعقد ندوات لشركات القطاع الخاص والاستثماري من أجل إرساء قواعد العلاقات بين طرفي العملية الإنتاجية، في إطار استراتيجية للتنمية المستدامة 2030.

وفى هذا الإطار، نظمت مديرية القوي العاملة ببورسعيد، ندوة حول إجراءات تفتيش العمل في إطار قوائم المراجعة للتفتيش، واختصاصات وحدة المساواة بين الجنسين، حضرها 42 من مسؤولي ومديري 18 شركة من شركات القطاع الخاص والسياحي العاملة في نطاق المحافظة .

وأكد السيد السنجابي مدير المديرية، أهمية تنظيم العلاقة بين أصحاب الأعمال والعمال في مختلف القطاعات، الأمر الذي يدفع إلى زيادة الانتاجية والنهوض بالاقتصاد المصري، وتحقيق الرضا الوظيفي لدى العاملين تجاه أعمالهم .

وتناولت المحاضرة الأولى الحديث عن إجراءات التفتيش العمالى على الشركات في إطار قوائم مراجعة التفتيش الجديدة، كما تم شرح قانون العمل رقم 12 لسنة 2003 فيما يتعلق بحقوق وواجبات العمال والعلاقة بين صاحب العمل والعامل اللازمة لإنجاح العملية الإنتاجية، وشرح أحكام القانون رقم 10 لسنة 2018 الخاص بذوي الهمم والعزيمة، وعرض رسائل توعية وفيديوهات توضيحية لأحكام القوانين .

وتناول الشق الثاني من الندوة، اختصاصات وحدة المساواة بين الجنسين بالمديرية، حيث تم عرض الحلقتين الرابعة والخامسة من مبادرة «هي تقدر»، والتى تهدف إلى تسهيل وتبسيط المعلومة للوصول للعمال وأصحاب الأعمال فيما يخص المساواة بين العمال، من حيث الأجر طبقاً للاتفاقيات الدولية المصدق عليها، فضلاً عن شرح قرارات وزير القوي العاملة الأخيرة بخصوص تنظيم عمل النساء .

حضر الندوة، محمد أبوزيد مدير إدارة الرعاية بالمديرية، ولمياء محمود مدير مكتب عمل الشرق والإستثمار، وأمل يوسف مدير مكتب عمل الجنوب والضواحى والعرب، وأحمد أبوالمعاطي مدير مكتب عمل الزهور والغرب والمناخ .

المصرى اليوم

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