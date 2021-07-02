«تموين الأقصر»: توزيع 268 ألف أسطوانة بوتاجاز بمراكز المحافظة خلال شهر يونيو

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أعلن الدكتور تامر صلاح وكيل وزارة التموين بالأقصر، توافر جميع المواد البترولية " سولار ـ بنزين بأنواعه " فى 63 محطة وقود على مستوى المحافظة دون أي معوقات أو مشكلات طوال شهر يونيو الماضى.

وأضاف أنه تم توزيع عدد 268268 أسطوانة بوتاجاز منزلية بخلاف 11185 أسطوانة تجارية خلال الشهر وبالسعر الرسمي المحدد.

وأوضح أنه تم تحرير عدد 916 محضر ومخالفة تموينية منها عدد 356 مخالفة ضد المخابز "نقص وزن ,مواصفات, غلق وتوقف ,سجلات، ميزان ,نظافة" ، وعدد 537 قضية بالأسواق "إعلان أسعار ـ شهادة صحية ـ مجهول المصدر ـ ذبح خارج المجازر" وعدد 23 قضية ضد محطات الوقود.