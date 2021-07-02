عاجل | إحباط تهريب 1.7 كيلوجراما من الكوكايين
نص تعديل نظام المرافعات الشرعية على أنه لا يجوز للمحضرين ولا للكتبة وغيرهم من أعوان القضاء أن يباشروا عملاً يدخل في حدود وظائفهم...
عاجل| خميس مشيط : الدفاعات السعودية تدمر مفخخة حوثية
أعلن تحالف دعم الشرعية في اليمن أن الدفاعات الجوية اعترضت ودمرت طائرة بدون طيار مفخخة أطلقتها مليشيا الحوثي تجاه خميس مشيط.وقال...
أكد رئيس جامعة الملك فهد للبترول الدكتور محمد السقاف، طرح الجامعة 34 تخصصا دقيقا، تتضمن الذكاء الاصطناعي والأمن السيبراني،...
افتتح رئيس مجلس إدارة الغرفة التجارية بمحافظة المجمعة المهندس طارق بن محمد الحيدري مساء أمس، ورشة عمل بعنوان «مدينة سدير للطاقة...
أنهت مؤسسات أرباب الطوائف منظومة تحويلها إلى شركات مساهمة، بعد انعقاد الجمعيات التأسيسية الأولى والثانية لهذه الشركات، والتصويت...
صرح مصدر مسؤول في هيئة الرقابة ومكافحة الفساد بأن الهيئة رصدت إعلانات بمواقع التواصل الاجتماعي من أشخاص يقومون بتعديل الحالة...
كان مركز الأخاشيم الذي يبعد 30 كم عن محافظة شرورة جنوب شرق منطقة نجران، مسرحا للقبض على خلية امتهنت ترويج وتهريب المخدرات، حيث علمت...
وقعت جمعية أصدقاء ذوي الإعاقة بالرياض اتفاقية تفاهم مع المعهد العالي للسياحة والضيافة، لإطلاق مبادرة تدريب وتأهيل وتوظيف الأشخاص...