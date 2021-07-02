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دبي.. وجهة الطيران الدولية الأولى لـ"أديل"

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مع الرياض.. بواقع 4 رحلات يومياً في الاتجاهين

دبي.. وجهة الطيران الدولية الأولى لـ

بدأ "طيران أديل" الذراع الاقتصادي المملوك بالكامل للمؤسسة العامة للخطوط الجوية العربية ، صباح أمس الخميس، تسيير أولى رحلاته الدولية المباشرة والمنتظمة من الرياض إلى دبي، في الوقت الذي أكمل استعداده الميداني بمطار دبي الدولي من خلال توفير الكوادر البشرية المؤهلة والإمكانات التقنية اللازمة لتقديم كافة الخدمات للمسافرين.

وستكون الرحلات بين الرياض ودبي بواقع أربع رحلات يومياً في الاتجاهين، حيث ستسهم الرحلات الاقتصادية الجديدة في زيادة حركة السفر وتعزيز أواصر التعاون بين المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة.

وخصص "طيران أديل" كاونتر وفريق عمل خاصًا في صالة المغادرة بمطار الملك خالد الدولي بالرياض وتم قص الشريط إيذاناً ببدء التشغيل، وذلك بحضور الرئيس التنفيذي لشركة مطارات الرياض محمد بن عبدالله المغلوث والرئيس التنفيذي لطيران أديل كون كورفاتيس ونائب الرئيس التنفيذي للشؤون التجارية بطيران أديل أحمد البراهيم، كما ودع موظفو "أديل" المسافرين بباقات الورود متمنين لهم رحلة سعيدة وموفقة، وانطلقت رحلة "أديل" الافتتاحية لدبي رقم F3503 من الرياض الساعة 10:30 صباحاً، بالتوقيت المحلي ووصلت إلى دبي الساعة 01:25 مساءً.

وبهذه المناسبة، قال الرئيس التنفيذي لطيران أديل السيد كون كورفياتيس: قرار الشركة تسيير أولى رحلاتها الدولية إلى دبي يأتي استجابة للطلب المتزايد من المسافرين على الرحلات الاقتصادية محلياً ودولياً، إضافةً إلى أن دبي هي إحدى الوجهات الأكثر جاذبية على مستوى العالم، إلى جانب أن مطار دبي الدولي يعتبر أحد أكبر المطارات على مستوى المنطقة وأكثرها حركة وديناميكية، مشكلاً حلقة وصل مهمة تربط جميع أنحاء العالم، كما أن انطلاق الشركة للتوسع خارجياً يأتي استناداً على النجاح الكبير الذي حققته على الصعيد الداخلي من خلال تقديم خدمات نقل جوي اقتصادية مميزة وبأسعار هي الأفضل على مستوى المنافسين.

من جهته، قال المهندس محمد بن عبدالله المغلوث، الرئيس التنفيذي لشركة مطارات الرياض: نهنئ طيران أديل بمناسبة تدشين أول رحلة لهم من مطار الملك خالد الدولي بالرياض إلى مطار دبي، كأول رحلة دولية يتم تسييرها للشركة، ونتمنى لهم المزيد من التفوق والنجاحات، كما يسرنا العمل سويًا لتطوير خدمات النقل الجوي الاقتصادي وكذلك تحسين تجربة المسافرين عبر مطار الملك خالد الدولي.

واختتم الحفل بكلمة للرئيس التنفيذي للقسم التجاري بطيران أديل أحمد البراهيم قائلاً: تدشين الشركة لرحلتها الدولية الأولى ما هو إلا إنجاز جديد يضاف الى سجل إنجازات الشركة التي شكلت علامة فارقة وإضافة جوهرية في صناعة الطيران المحلي والإقليمي، وذلك بإرساء مفهوم جديد للطيران الاقتصادي في المملكة.

وأضاف: طيران أديل يسير وفق منهجية واضحة واستراتيجية تحظى بدعم ومتابعة واهتمام مجلس إدارة المؤسسة العامة للخطوط السعودية ومستندةً إلى إيمان عميق لدى جميع منسوبيها بأنها ستحلق لتبلغ الآفاق مواكبةً لرؤية المملكة 2030.

دبي.. وجهة الطيران الدولية الأولى لـ

دبي.. وجهة الطيران الدولية الأولى لـ

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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