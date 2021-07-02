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أمانة الشرقية تغلق 4 منشآت مخالفة للتدابير الاحترازية

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أمانة الشرقية تغلق 4 منشآت مخالفة للتدابير الاحترازية أمانة الشرقية تغلق 4 منشآت مخالفة للتدابير الاحترازية
بعد 1577 جولة رقابية ومشتركة مع الجهات المعنية

أمانة الشرقية تغلق 4 منشآت مخالفة للتدابير الاحترازية

نفّذت أمانة المنطقة الشرقية، أمس، 1577 جولة رقابية، وجولات مشتركة مع الجهات ذات العلاقة، على المنشآت التجارية والغذائية في الأسواق والمراكز التجارية ومنافذ البيع بالمنطقة، نتج عنها إغلاق أربع منشآت مخالفة، وضبط 92 مخالفة، للتدابير الصحية، والإجراءات الاحترازية المرتبطة بفيروس كورونا المستجد وتطبيق "توكلنا".

وتلقت الأمانة 31 بلاغاً عن المنشآت المخالفة للإجراءات الاحترازية والبلدية، وذلك عبر مركز البلاغات 940.

وأكدت أمانة الشرقية استمرار جولاتها الرقابية المكثفة؛ للتثبّت من تطبيق التدابير الصحية والإجراءات الاحترازية، والاشتراطات البلدية، والتقيد بالأنظمة الوقائية، ورفع وتعزيز المستوى التوعوي والرقابي لجميع المنشآت، وكذلك تفعيل مبادرة "ممتثل" في جميع مدن ومحافظات المنطقة.

ودعت الجميع إلى ضرورة الإبلاغ عن أي مخالفات يتم التجاوز بها للإجراءات الاحترازية والوقائية، أو البلدية، عبر مركز البلاغات لمعالجتها.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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