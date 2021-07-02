ضبط طرفي مشاجرة بالقاهرة وبحوزتهم أسلحة نارية بمدينة نصر

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تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة، من ضبط طرفي مشاجرة بالأسلحة النارية بمدينة نصر.

وأثناء مرور قوة أمنية تابعة لوحدة مباحث قسم شرطة مدنية نصر ثالث بمديرية أمن القاهرة لتفقد الحالة الأمنية بدائرة القسم تلاحظ لها نشوب مشاجرة بين صاحب محل سوبر ماركت، و3 أشخاص، وبحوزة الطرف الثانى فرد خرطوش 3 زجاجات مياة غازية معبأة بمادة سريعة الإشتعال.

أمكن السيطرة على طرفى المشاجرة وضبطهم، وبمواجهتهم إعترف الطرف الثانى بأنه نظراً لوجود خلافات بينه وبين الطرف الأول، قاموا بالوقوف أمام المحل المملوك للطرف الأول وحيازتهم للمضبوطات بقصد التشاجر معه.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.