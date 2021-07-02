كشف غموض إختطاف طفلة بالعبور

★ ★ ★ ★ ★

اشترك لتصلك أهم الأخبار

تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القليوبية، من كشف ملابسات واقعة إختطاف طفلة وتحديد وضبط الجناة وإعادتها إلى أهليتها.

وتبلغ لقسم شرطة العبور بمديرية أمن القليوبية من أحد المواطنين بقيام 3 أشخاص مجهولين يستقلون سيارة بإختطاف كريمته ، 7 سنوات حال تواجدها أمام مسكنهما ،وورود إتصال هاتفى للمُبلغ طلب خلاله المتصل دفع مبلغ مالى فدية نظير إطلاق سراحها .

تم تشكيل فريق بحث جنائى برئاسة قطاع الأمن العام وبمشاركة إدارة البحث الجنائى بمديرية أمن القليوبية أسفرت جهوده عن أن وراء إرتكاب الواقعة 3 أشخاص .

عقب تقنين الإجراءات تم إستهدافهم وأمكن ضبطهم وبرفقتهم الطفلة المُختطفة وضبط السيارة المُستخدمة فى إرتكاب الواقعة.

وبمواجهتهم إعترفوا بإرتكابهم الواقعة بتخطيط وتدبير من أحد المتهمين لعلمه بثراء والد المختطفة نظراً لطبيعة عمله كتاجر، والذى عرض على المتهمان الأخران مخططه الإجرامى نظير التحصل على مبلغ مالى يتم إقتسامه فيما بينهم، وتم بإرشدهم ضبط الهاتف المحمول المُستخدم فـى المساومة.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.