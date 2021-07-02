مصرع سائق في تصادم قطار بسيارة نقل بقنا

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لقي سائق مصرعه الجمعة أثر اصطدام قطار بسيارة نقل أثناء عبورها بمزلقان الجزيرية التابعة لمركز قنا.

تلقى اللواء محمد أبوالمجد مدير أمن قنا، اخطارا بمصرع أشرف فتحي علي عبدالله سائق ٤٦ عاما أثر اصطدام قطار بسيارة نصف نقل.

مصرع سائق فى تصادم قطار وسيارة نقل بقنا

وتبين من تحريات الرائد محمد مغربى رئيس مباحث مركز شرطة قنا بإشراف اللواء محمد ياسر مدير المباحث الجنائية إنه أثناء سير القكار رقم ٩٠ القادم من القاهرة فى طريقه إلى أسوان فوجئ قائد القطار بسيارة نقل رقم ٩١٥٨ ى ط س تعبر مزلقان الجزيرية مما أدى إلى الاصطدام بها مما نتج عنها مصرع سائق السيارة.

وانتقل اشرف امين رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة قنا لمكان الواقعة وتم رفع أنقاض السيارة و تسيير حركة القطارات فى الاتجاهين دون تأثر حركة القطارات و تم نقل جثة السائق لمشرحة مستشفى قنا العام.

وتحرر محضر بالواقعة لتتولى النيابة التحقيق.

مصرع سائق فى تصادم قطار وسيارة نقل بقنا