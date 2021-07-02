أخبار عاجلة

إعلان حالة الطوارئ في طوكيو للمرة الـ4 بسبب كورونا حتى 22 أغسطس -
تمتد إلى أجزاء من الرياض والشرقية.. الحصيني يبشّر بحالة جوية ممطرة بهذه المناطق -
"صحة حائل" تصدر 16 ترخيصًا لمنشآت صحية خاصة جديدة خلال 6 أشهر -
كورونا.. كوريا الجنوبية تسجّل 1100 إصابة جديدة و117 حالة بمصر -
موجة شديدة الحرارة تجتاح الغرب الأمريكي بلغت 54 درجة مئوية -
مصر.. مجلس النواب: السجن 5 سنوات والغرامة عقوبة التحرش الجنسي بالنساء -
"الأرصاد": طقس شديد الحرارة على الشرقية والرياض والقصيم.. حار ومستقر على باقي المناطق -
اليوم.. طلاب الشعبة العلمية بالثانوية العامة يؤدون امتحان اللغة الأجنبية الثانية -
إتاحة لقاح «سينوفاك» فى مراكز التطعيمات نهاية يوليو -
الحكومة تتبنى استراتيجية التحول لمجتمع رقمى وتشجيع الدفع الإلكترونى وتحقيق الشمول المالى -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. غير مصنف
  3. المصرى اليوم

مصرع سائق في تصادم قطار بسيارة نقل بقنا

Print

اشترك لتصلك أهم الأخبار

لقي سائق مصرعه الجمعة أثر اصطدام قطار بسيارة نقل أثناء عبورها بمزلقان الجزيرية التابعة لمركز قنا.

تلقى اللواء محمد أبوالمجد مدير أمن قنا، اخطارا بمصرع أشرف فتحي علي عبدالله سائق ٤٦ عاما أثر اصطدام قطار بسيارة نصف نقل.

مصرع سائق فى تصادم قطار وسيارة نقل بقنا

وتبين من تحريات الرائد محمد مغربى رئيس مباحث مركز شرطة قنا بإشراف اللواء محمد ياسر مدير المباحث الجنائية إنه أثناء سير القكار رقم ٩٠ القادم من القاهرة فى طريقه إلى أسوان فوجئ قائد القطار بسيارة نقل رقم ٩١٥٨ ى ط س تعبر مزلقان الجزيرية مما أدى إلى الاصطدام بها مما نتج عنها مصرع سائق السيارة.

وانتقل اشرف امين رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة قنا لمكان الواقعة وتم رفع أنقاض السيارة و تسيير حركة القطارات فى الاتجاهين دون تأثر حركة القطارات و تم نقل جثة السائق لمشرحة مستشفى قنا العام.

وتحرر محضر بالواقعة لتتولى النيابة التحقيق.

مصرع سائق فى تصادم قطار وسيارة نقل بقنا
مصرع سائق فى تصادم قطار وسيارة نقل بقنا

المصرى اليوم

مواضيع متعلقة
اليوم.. طلاب الشعبة العلمية بالثانوية العامة يؤدون امتحان اللغة الأجنبية الثانية

اليوم.. طلاب الشعبة العلمية بالثانوية العامة يؤدون امتحان اللغة الأجنبية الثانية

إتاحة لقاح «سينوفاك» فى مراكز التطعيمات نهاية يوليو

إتاحة لقاح «سينوفاك» فى مراكز التطعيمات نهاية يوليو

الحكومة تتبنى استراتيجية التحول لمجتمع رقمى وتشجيع الدفع الإلكترونى وتحقيق الشمول المالى

الحكومة تتبنى استراتيجية التحول لمجتمع رقمى وتشجيع الدفع الإلكترونى وتحقيق الشمول المالى

بكين: العقوبات الأمريكية على شركات صينية «قمع غير منطقى»

بكين: العقوبات الأمريكية على شركات صينية «قمع غير منطقى»