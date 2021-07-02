"الداخلية": ضبط 48 سلاح ناري و155 قضية مخدرات خلال 24 ساعة

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واصلت أجهزة وزارة الداخلية تواصل حملاتها الأمنية الموسعة بجميع مديريات الأمن من ضبط 48 قطعة سلاح نارى ، و155 قضية مخدرات وتنفيذ 52686 حكم قضائى متنوع خلال 24 ساعة.

وتمكنت الحملات من ضبط 48 قطعة سلاح نارى ، بحوزة 41 متهم، وتنفيذ 52686 حكم قضائى متنوع، وضبط تشكيل عصابى ، ضم متهمان ، إرتكبا 7 حوادث متنوعة .

كما تم ضبط 155 قضية مخدرات بإجمالى 164 متهم، و17 متهم هارب، و13 لقيامهم بأعمال بلطجة، و12430 مخالفة مرورية متنوعة.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية ، وجارى إستمرار الحملات الأمنية.