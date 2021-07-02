"الأمن الاقتصادي" يواصل حملاته الأمنية لإحكام السيطرة الأمنية

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واصل قطاع الأمن الإقتصادى، تكثيف الحملات الأمنية بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية خلال الفترة الأخيرة فى مجال أعمال تلك الإدارات، لإحكام السيطرة الأمنية، ومواجهة كافة أشكال الجريمة بشتى صورها، ومكافحة كافة الأنشطة الإجرامية.

وقامت الإدارة بعدة حملات لضبط كافة المخالفات والظواهر السلبية التى تؤثر على مرفق مترو الأنفاق، أو محطات السكك الحديدية، وداخل القطارات، وأسفرت جهودها عن ضبط 3175 قضية متنوعة فى مجال مكافحة الجرائم والظواهر الإجتماعية السلبية.

كما تم ضبط 11377 قضية سرقة تيار كهربائى، ومخالفات شروط التعاقد ، وفى مجال مكافحة وضبط كافة مخالفات قانون البيئة حماية الثروة السمكية، حماية البيئة والمحميات الطبيعية، حماية نهر النيل والمجارى المائية تم ضبط 320 قضية متنوعة.

فيما تمكنت الإدارة العامة لمباحث المصنفات وحماية حقوق الملكية الفكرية، من ضبط 62 قضية مصنفات سمعية وسمعية بصرية و مطبوعات، كما تم ضبط 90 قضية فى مجال الضرائب العامة، والضرائب على المبيعات، ومخالفات الجمارك .

وتمكنت الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة من ضبط 5 قضايا، والإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة الداخلية من ضبط 1532 قضية تموينية متنوعة.

وجارى مواصلة الحملات المكبرة على مستوى الجمهورية، لإحكام السيطرة الأمنية ومواجهة الجريمة بشتى صورها.