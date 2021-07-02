أخبار عاجلة

إعلان حالة الطوارئ في طوكيو للمرة الـ4 بسبب كورونا حتى 22 أغسطس -
تمتد إلى أجزاء من الرياض والشرقية.. الحصيني يبشّر بحالة جوية ممطرة بهذه المناطق -
"صحة حائل" تصدر 16 ترخيصًا لمنشآت صحية خاصة جديدة خلال 6 أشهر -
كورونا.. كوريا الجنوبية تسجّل 1100 إصابة جديدة و117 حالة بمصر -
موجة شديدة الحرارة تجتاح الغرب الأمريكي بلغت 54 درجة مئوية -
مصر.. مجلس النواب: السجن 5 سنوات والغرامة عقوبة التحرش الجنسي بالنساء -
"الأرصاد": طقس شديد الحرارة على الشرقية والرياض والقصيم.. حار ومستقر على باقي المناطق -
اليوم.. طلاب الشعبة العلمية بالثانوية العامة يؤدون امتحان اللغة الأجنبية الثانية -
إتاحة لقاح «سينوفاك» فى مراكز التطعيمات نهاية يوليو -
الحكومة تتبنى استراتيجية التحول لمجتمع رقمى وتشجيع الدفع الإلكترونى وتحقيق الشمول المالى -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. غير مصنف
  3. المصرى اليوم

«الداخلية» تطلق المرحلة لـ18 من مبادرة «كلنا واحد»

Print
«الداخلية» تطلق المرحلة لـ18 من مبادرة «كلنا واحد» «الداخلية» تطلق المرحلة لـ18 من مبادرة «كلنا واحد»

اشترك لتصلك أهم الأخبار

أطلقت وزارة الداخلية المرحلة الثامنة عشر من مبادرة «كلنا واحد» لتوفير السلع والمنتجات بأسعار مخفضة بنسبة تصل إلى 40% بالتنسيق مع كبرى السلاسل والكيانات التجارية بجميع أنحاء الجمهورية، تزامناً مع الإحتفال بثورة 30 يونيو وقرب حلول عيد الأضحى المبارك.

يأتي ذلك في إطار توجيهات القيادة السياسية لإتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لدعم منظومة الحماية الإجتماعية للمواطنين، وإستمراراً لثوابت إستراتيجية وزارة الداخلية في تكريس الدور المجتمعى لمنظومة العمل الأمنى من خلال المساهمة في رفع العبء عن كاهل المواطنين، وذلك بالتنسيق مع كبرى الشركات والموردين وأصحاب السلاسل التجارية الكبرى لتوفير السلع المختلفة بأسعار مخفضة عن مثيلاتها بالأسواق.

وبدأت فاعليات المبادرة منذ يوم الإثنين، بالتنسيق مع مختلف قطاعات الوزارة ومديريات الأمن على مستوى الجمهورية، لتوفير كافة مستلزمات ومتطلبات المواطنين من سلع غذائية إستراتيجية وأساسية ولحوم الأضحية ومستلزمات طبية وقائية بجودة عالية وأسعار مخفضة عن مثيلاتها بالأسواق تيسيراً على المواطنين، وذلك بالتنسيق مع 19 من السلاسل التجارية الكبرى بإجمالى 755 فرع على مستوى الجمهورية.

كما تم التنسيق مع الإدارة العامة لشرطة والتجارة والموردين من أصحاب الشركات التجارية المتخصصة في تلك المجالات للمشاركة في المبادرة، حيث تتوافر السلع بجودة عالية وأسعار مخفضة عن مثيلاتها بالأسواق بنسبة تصل إلى 40% وذلك بالمنافذ والسرادقات الموضحة على الموقع الرسمى لوزارة الداخلية .

كما تم التنسيق مع مسئولى عدد من الكيانات التجارية الكبرى والموردين وإنشاء 7 شوادر بالميادين الرئيسية بمحافظات القاهرة، والجيزة، والقليوبية بجوار بعض فروعهم لعرض وبيع الأضاحى الحية بكافة أنواعها، وذلك بأسعار مخفضة أقل من مثيلاتها بالأسواق وبنسب تخفيض تصل إلى 10%..

من جانبها تشارك منظومة «أمان» التابعة لوزارة الداخلية في المبادرة للمساهمة في تلبية إحتياجات المواطنين، حيث تضطلع المنظومة بتجهيز العديد من المنافذ الثابتة والمتحركة لطرح السلع الغذائية والمنتجات بأسعار مخفضة للمواطنين بالأماكن النائية والقرى بكافة المحافظات، بالتنسيق مع مديريات الأمن لتخفيف العبء عن كاهل المواطنين، بما يعد ترجمة واقعية لإهتمام الوزارة بالمساهمة في تلبية الإحتياجات المجتمعية للمواطن من خلال توفير السلع والمستلزمات الأساسية، والإستجابة لمتطلباتهم بما يرسخ الدور المجتمعى للوزارة ويحقق توطيد العلاقات الإيجابية مع المواطنين ويسهم في تحقيق مفهوم جودة العمل الأمنى.

وتم التنسيق مع كافة السلاسل التجارية لإتخاذ كافة الإجراءات الصحية والوقائية والإحترازية اللازمة لضمان سلامة المواطنين حال ترددهم على مختلف الأفرع.

المصرى اليوم

مواضيع متعلقة
«التموين» تطرح 1500 رأس من الخراف المبردة بمنافذ المجمعات الإستهلاكية

«التموين» تطرح 1500 رأس من الخراف المبردة بمنافذ المجمعات الإستهلاكية

محافظ بني سويف يناقش مجهودات التموين في الرقابة على الأسواق والمخابز

محافظ بني سويف يناقش مجهودات التموين في الرقابة على الأسواق والمخابز

التموين: ضخ 100 طن لحوم سودانية طازجة بالمجمعات الاستهلاكية يوميًا

التموين: ضخ 100 طن لحوم سودانية طازجة بالمجمعات الاستهلاكية يوميًا

«التموين» تُوضح طرق استخراج بطاقة تموين «بدل تالف أو فاقد»: (تعرف عليها)

«التموين» تُوضح طرق استخراج بطاقة تموين «بدل تالف أو فاقد»: (تعرف عليها)