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مع نهاية شهر ذى القعدة وبداية العشر الأوائل من ذى الحجة، تتحول شوارع القاهرة الكبرى إلى شوادر مفتوحة لعرض الأضاحى من الخرفان والبقر والجاموس، وهو مشهد اعتاد المواطنون رؤيته والمشاركة فيه كل عام، وبات انتشار مخلفات الحيوانات فى الشوارع أمرا لا مفر منه.

لم يمنع القرار الصادر من أحمد راشد محافظ الجيزة، بحظر إقامة شوادر عرض وبيع الأغنام والماشية الحية بالشوارع الرئيسية والميادين والحدائق، وفي حالة الموافقة على إقامتها يكون ذلك داخل الأراضي الفضاء المسورة بعد الحصول على التصريح من الجهات المختصة، ومن يخالف القرار يتم تحصيل مبلغ 3000 جنيه من كل مخالف نظير رفع الإشغالات وإعادة الشيء إلى ما كان عليه لضمان الالتزام بالاشتراطات البيئية السليمة.

«المصرى اليوم» تجولت فى عدد من المناطق، ورصدت انتشار شوادر الأضاحى فى الأحياء ما تسبب فى إعاقة حركة المرور، ونشوب مشاجرات يومية بين المواطنين وأصحاب الشوادر اعتراضاً على تزاحم الأضاحى فى الشوارع والطرقات الرئيسيّة.

داخل أحد الشوارع الرئيسية بمنطقة أرض اللواء بحى العجوزة نتشر قطعان من الخراف مختلفة الأحجام، يتوسطها شاب يحمل حزمة كبيرة من البرسيم لإطعامها، فيما يحاول زميله إبعاد الحيوانات عن طريق السيارات المارة مستخدماً عصا غليظة.

القطيع المتحرك فى الشارع لم ينشر فقط رائحة الحيوانات ومخلفاتها الكريهة، وإنما تسبب فى إعاقة سير السيارات، فنشبت مشاجرات بين رعاة الأغنام وأصحاب السيارات اعتراضا على تعطيل الحركة، إلا أن ذلك لم يمنع أصحاب الأغنام من الدفاع عن حقهم المشروع فى عرض أضاحى العيد لأنهم ينتظرون الموسم الذى يأتى مرة فى العام.

يقول أحمد عبدالنبى أحد المسئولين عن الشادر : «اعتدنا إقامة الشادر منذ 17 سنة، وفى البداية كان بعض السكان يعبرون عن استيائهم من إقامة الشادر إﻻ أنه بمرور السنوات اعتادوا الوضع ، خاصة أننا ننتهى من بيع جميع الخراف يوم الوقفة، ونحاول فى نفس الوقت السيطرة على الخراف داخل الحواجز الخشبية».

وسط أنغام «الدى جى» الصاخبة لم يحول السياج الخشبى فى حبس الخراف التى استطاعت بسهولة الخروج من الشادر، لتتجول بحرية فى الشارع الرئيسى فى حى إمبابة فى محافظة الجيزة، بينما تقف سيارات نصف نقل أمام الشادر فى انتظار شراء أضاحى العيد، ولم تفلح محاولات صاحب الشادر، فى دفع جاموسة لتقفز فى صندوق السيارة الخلفى فساعده زملاؤه خوفاً من أن يصيب الحيوان المواطنين المتزاحمين على الشادر.

داخل حواجز خشبية تفترش أرضها حزم من البرسيم المتناثرة بشكل عشوائى ومحاطة بعدد من طاوﻻت امتلأت باﻷعلاف، تم احتجاز عشرات الخراف فى منطقة «دار السلام» بمحافظة القاهرة، ورغم حرص الشاب المسؤول عن الحيوانات على تنظيف المكان من الروث إﻻ أن محاوﻻته باءت بالفشل، خاصة مع اﻷعداد الكبيرة التى يضمها الشادر فتناثرت بقايا اﻷعلاف على اﻷرض لتنتشر فيها الحشرات والقوارض.

محمد عبدالراضى رجل خمسينى يقف بجوار شادر الأضاحى يستقبل الزائرين بابتسامة عريضة، وإن بدت عليه علامات اﻹرهاق لوقوفه فى الشارع طيلة النهار للترويج لأضحيته : «خروفنا أحسن خروف ﻷنه متربى فى مزارعنَا».. عبارة اعتاد أحمد رجب ترديدها على مسامع الزبون.

فيما اشتكى أحمد هارون أحد المواطنين من انتشار الحشرات والقوارض بسبب افتراش الأضاحى الشوارع وغياب الرقابة من الأحياء ، وأن المواطن وحده من يدفع ضريبة الإهمال .

وقال :" نضطر إلى غلق النوافذ طوال ساعات اليوم منعا لدخول الحشرات ، وتقدمنا بشكوى إلى الحى أكثر من مرة لمنع إقامة الشوادر التى تعوق المرور مع اقتراب موسم عيد الأضحى كل عام ، إلا أنه بات الأمر وكأنه واقع علينا يجب أن نتحمله فى صمت " .

وأمام أحد محال الجزارة يضم عجولاً وأغناماً وخرافاً على جانبى الطريق، يحيطها عدد من طاولات الأعلاف الخشبية، وقد اختلط روث المواشى مع الأعلاف لتنبعث منها رائحة كريهة تزكم الأنوف.

يقول كمال محمود، صاحب الشادر، إنه يتم استخراج تصاريح من الحى لإقامة شادر الماشية لمدة ١٠ أيام فقط، وبعدها تتم إزالته نافيا أنه يكون سببا فى إعاقة حركة المرور.