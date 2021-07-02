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وزيرة الثقافة: تسهيلات لكبار السن وغير القادرين على التعامل الإلكتروني لدخول معرض الكتاب

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وزيرة الثقافة: تسهيلات لكبار السن وغير القادرين على التعامل الإلكتروني لدخول معرض الكتاب وزيرة الثقافة: تسهيلات لكبار السن وغير القادرين على التعامل الإلكتروني لدخول معرض الكتاب

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قالت الدكتورة إيناس عبدالدايم وزيرة الثقافة، أن الدورة الـ52 الاستثنائية لمعرض الكتاب جاءت لدعم الناشرين وصناعة النشر في والعالم العربي.

وأضافت، خلال لقاءها على المنصة الالكترونية لمعرض الكتاب، أن تذاكر المعرض مجانية، ولا يمكن الدخول المعرض إلا من خلال المنصة الإلكترونية وهو ما يعد انجازا كبيرا، وسيرسخ من فكرة الحجز الالكترونى في الدورات المقبلة.

وأكدت أن تجربة وزارة الثقافة مع نتج عنه تطوير للمحتوى الفكرى فضلا عن توثيق كل الإنتاج الإبداعية لأنه بشكل ثروة قومية.

ولفتت إلى أن الوزارة قدمت تسهيلات لكبار السن وغير القادرين على التعامل الإلكترونى والسماح لهم بالدخول على ألا يزيد الاقبال اليومى عن 100 ألف زائر.

المصرى اليوم

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