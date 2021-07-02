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«شوشة»: شمال سيناء تهتم بالتعليم باعتباره ركيزة التنمية

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«شوشة»: شمال سيناء تهتم بالتعليم باعتباره ركيزة التنمية «شوشة»: شمال سيناء تهتم بالتعليم باعتباره ركيزة التنمية

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أكد الدكتور محمد عبدالفضيل شوشة محافظ شمال سيناء، على الاهتمام بالتعليم في المحافظة باعتباره أساس وركيزة التنمية.

وأشار المحافظ، في تصريح له، إلى افتتاح عدد من المدارس في مختلف المراحل إلى جانب المدارس التجريبية والمدرسة اليابانية التي بدأت قبول التلاميذ بها وفقا للقواعد والشروط المحددة، كما يجرى التنسيق الكترونيا وورقيا للقبول في المرحلة الابتدائية .

أضاف المحافظ، أنه تم مراعاة الكثافة بالنسبة لقبول الأطفال الأقل من ٦ سنوات بأيام وفقا لظروف كل منطقة والعدد المتاح بها، لافتًا إلى الانتهاء من تنسيق القبول في مدارس التعليم الثانوى العام والفنى بحد أدنى ٢٢٠ درجة للثانوى العام و175 درجة للثانوى العام الخاص، ومن 200 إلى 140 درجة بالنسبة للثانوى الفنى على اختلاف أنواعه .

وتابع المحافظ أنه بالنسبة لمدارس التمريض سيتم اجراء اختبار موحد للقبول على مستوى مراكز ومدن المحافظة، وسيتم تخصيص عدد من الأماكن لأبناء أسر الشهداء والمصابين بعد اجتياز الإختبارات المطلوبة.

المصرى اليوم

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