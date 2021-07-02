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لمن تلقوا لقاح «أسترازينكا».. توصية طبية عاجلة تخص الجرعة الثانية (التفاصيل)

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لمن تلقوا لقاح «أسترازينكا».. توصية طبية عاجلة تخص الجرعة الثانية (التفاصيل) لمن تلقوا لقاح «أسترازينكا».. توصية طبية عاجلة تخص الجرعة الثانية (التفاصيل)

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وجهت لجنة اللقاحات الألمانية «ستيكو» توصية لمن تلقوا جرعة من لقاح أسترازينيكا المضاد لفيروس كورونا بالحصول على جرعة ثانية من لقاح يعتمد على تقنية الحمض النووي الريبوزي المرسال «إم آر إن إيه».

واستشهدت الهيئة الاستشارية الألمانية، بدراسات تظهر استجابة مناعية «أكثر تفوقًا» عند مزج «أسترازينيكا» مع جرعة ثانية من لقاحات لقاحات الحمض النووي الريبي المرسال « mRNA»

وفي مسودة التوصية، التي نشرتها وسائل إعلام ألمانية، الخميس، دعت لجنة اللقاحات الألمانية إلى فترة لا تقل عن 4 أسابيع بين الجرعتين.

وتستخدم ألمانيا لقاحي «فايزر» و«مودرنا» وهي ضمن لقاحات الحمض الريبي.

قررت السلطات الألمانية، في إبريل الماضي، أن الأشخاص الذين تقل أعمارهم عن 60 عامًا والذين تلقوا الجرعة الأولى من لقاح أسترازينيكا يجب أن يحصلوا كقاعدة على الجرعة الثانية من لقاحات الحمض الريبي المرسال ببعدما جرى ربط لقاح أسترازينيكا بجلطات دموية نادرة.

لقاح الحمض النووي الريبي المرسال (mRNA) جدير بالذكر أن يَستخدم هذا النوع من اللقاحات شكلا مهندَسًا وراثيًا من الحمض النووي الريبي المرسال (mRNA) لإعطاء خلاياك تعليمات حول كيفية صنع بروتين S الموجود على سطح فيروس كوفيد 19. بعد أخذ اللقاح، تبدأ الخلايا بصنع أجزاء البروتين وإظهارها على أسطح الخلايا. يحفز ذلك جسمك على تكوين الأجسام المضادة. فإذا أصبت بفيروس كوفيد 19، فإن هذه الأجسام المضادة ستحارب الفيروس. وتوجد أنواع متعددة من لقاحات كورونا مثل لقاح وحدات البروتين الفرعية، ولقاحات الناقلات.

المصرى اليوم

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