6 سنوات سجناً لعصابة سرقت رجل أعمال سعودياً في باريس

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مكوّنة من 8 أشخاص.. بلغت قيمة المسروقات 5 ملايين دولار

أصدرت محكمة فرنسية حكماً بالسجن لمدة 6 سنوات على عصابة مكوّنة من 8 أشخاص بتهمة السطو المسلح على منزل أحد رجال الأعمال السعوديين .

وذكرت المحكمة في حكمها أن المتهمين شكّلوا عصابة وقاموا بعدة سرقات في باريس خلال الفترة بين 2018 - 2019، وبلغت مجموع مسروقاتهم ما يقارب 5 ملايين دولار .

واعترف المتهمان الأولان (محمد وعبدالعظيم) بتسلق منازل الأثرياء بعد وضع خطة محكمة مع بقية أفراد العصابة وسرقة مبالغ نقدية وساعات فاخرة ومجوهرات من منازل الضحايا باستخدام السلاح.

وأشارت التقارير الفرنسية إلى أنه لم يحضر أي من ضحايا عمليات السطو المحاكمة، وقام رجل الأعمال السعودي بتقديم شكوى مدنية عن المسروقات .