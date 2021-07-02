تسليم 12 ألف و766 بطاقة للمستفيدين من برنامج تكافل وكرامة بشمال سيناء

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سلمت مديرية التضامن الاجتماعي بشمال سيناء عدد 12 ألف و766 بطاقة ميزة للمستفيدين من برنامج تكافل وكرامة علي مستوي مراكز ومدن المحافظة.

وقال الدكتور محمد عبد الفضيل شوشة محافظ شمال سيناء، أنه تم تسليم 12766 بطاقة ميزة للمستفيدين من برنامج تكافل وكرامة بمراكز المحافظة، مؤكدًا أنه تبقى نحو ألف بطاقة أخرى في انتظار أصحابها لتسلمها.

أشار المحافظ إلي أن إصدار البطاقات المميكنة تمشياً مع منظومة الدولة الخاصة "المميكنة والرقمية" لتشمل المستحقين من جميع مراكز ومدن المحافظة فى العريش وبئر العبد والشيخ زويد ورفح والحسنة ونخل.

من جانبها، قالت سعدية محمود، مدير عام مديرية التضامن الاجتماعي بالمحافظة، إن المديرية أوفدت لجان من مختلف إدارات التضامن بمراكز المحافظة للقرى والتجمعات لتسليم الأرقام السرية الخاصة ببطاقة برنامج تكافل وكرامة لكبار السن.