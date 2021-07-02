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«أطباء الأسنان»: محافظ بورسعيد وعد بتذليل العقبات لإنشاء نادي بالمحافظة

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«أطباء الأسنان»: محافظ بورسعيد وعد بتذليل العقبات لإنشاء نادي بالمحافظة «أطباء الأسنان»: محافظ بورسعيد وعد بتذليل العقبات لإنشاء نادي بالمحافظة

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أعلنت نقابة أطباء الأسنان، تفاصيل لقاء وفد من النقابة العامة، برئاسة الدكتور أشرف زعلوك، عضو مجلس النقابة العامة، والنقابة الفرعية ببورسعيد، برئاسة الدكتور ياسر عبدالعليم، نقيب الفرعية، مع اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، وذلك في إطار السعي الدائم لمجلس النقابة العامة، لمد جسور التواصل بينها وبين المسئولين في جميع المحافظات.

وأوضحت النقابة في بيان نشرته صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، أن اللواء عادل الغضبان، تتطرق إلى الطفرة التي تشهدها مدينة بورسعيد في جميع المجالات، وخاصة في البنية التحتية، وأشاد بالمجهود المبذول في كافة قطاعات المجال الطبي، وخاصة بعد تطبيق منظومة التأمين الصحي، وخاصة أن محافظة بورسعيد كانت أولى محافظات الجمهورية التي تطبق المنظومة الجديدة كما تحدث عن دور النقابات في دعم الأطباء سواء مهنيا أو اجتماعيا.

وأضاف البيان: «طرح الدكتور ياسر عبدالعليم، القائم بأعمال نقيب بورسعيد، مشكلة نادى أطباء أسنان بورسعيد، على المحافظ وطلب منه دعم وتذليل العقبات في إنهاء إجراءات التراخيص الهندسية للبدء في تنفيذ مشروع نادى أطباء الأسنان ببورسعيد، والذي خصص في وقت سابق قطعة أرض من ضمن مشروع منطقة النوادي المهنية، ليكون أول نادى في الجمهورية لأطباء الأسنان، ووعد المحافظ بتذليل العقبات وإنهاء إجراءات التراخيص في أقرب فرصة، وأن باب مكتبه مفتوح لحل أي مشكلة تخص أطباء الأسنان في بورسعيد».

وتابع: «طلب المحافظ تفعيل دور النقابة لجذب أطباء الأسنان، في التواجد الدائم في مقر النادي، وخاصة شباب الأطباء، وضرورة توفير عناصر الجذب لهم، وألا تتحول النوادي لمباني خاوية، وأكد الدكتور محمد خطاب، عضو مجلس النقابة، أن المجلس الحالي لا يدخر جهدا لإظهار دور وأنشطة النقابة، وتعريف الخدمات التي تقدم لدعم طبيب الأسنان مما يزيد من ارتباط الطبيب بنقابته».

واختتم: «وفي نهاية اللقاء قدم الدكتور أشرف زعلوك، درع النقابة العامة لأطباء أسنان للواء عادل الغضبان، وشكره على هذا اللقاء».

المصرى اليوم

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