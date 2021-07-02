ضحايا كورونا في 24 ساعة.. وفاة 69 شخصاً  بألمانيا و25 حالة بمصر

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سجلت ألمانيا، اليوم، 649 إصابة بفيروس كورونا المستجد؛ ليصل إجمالي الحالات إلى ثلاثة ملايين و729682.

وأظهرت بيانات من معهد روبرت كوخ للأمراض المعدية، وفاة 69 شخصاً من جرّاء الفيروس خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية؛ ليصل المجموع إلى 91007 منذ بدء الجائحة.

مصر

سجّلت مصر 242 إصابة جديدة بفيروس كورونا، ووفاة 25 حالة جديدة خلال الـ 24 ساعة الماضية.

وأفادت وزارة الصحة والسكان المصرية، في بيان لها، أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بالفيروس هو 281 ألفاً و524 حالة، من ضمنهم 212 ألفاً و59 حالة تمّ شفاؤها، و16 ألفاً و194 حالة وفاة.