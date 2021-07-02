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اليوم الجمعة.. القوات الأميركية وجنود حلف الأطلسي يغادرون قاعدة باغرام في أفغانستان

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اليوم الجمعة.. القوات الأميركية وجنود حلف الأطلسي يغادرون قاعدة باغرام في أفغانستان اليوم الجمعة.. القوات الأميركية وجنود حلف الأطلسي يغادرون قاعدة باغرام في أفغانستان
مسؤول: "كل قوات التحالف غادرت القاعدة"

اليوم الجمعة.. القوات الأميركية وجنود حلف الأطلسي يغادرون قاعدة باغرام في أفغانستان

غادر كل القوات الأميركية وتلك التابعة لحلف شمال الأطلسي قاعدة باغرام الجوية الأفغانية، وفقاً لما أفاد به مسؤول أميركي في مجال الدفاع، في مؤشر إلى أن الانسحاب الكامل للقوات الأجنبية من أفغانستان بات وشيكاً.

وقال المسؤول، الذي طلب عدم الكشف عن اسمه، "كل قوات التحالف غادرت باغرام" من دون أن يحدد متى غادرت آخر القوات الأميركية وجنود الحلف الأطلسي القاعدة؛ الواقعة على بعد خمسين كيلو مترا شمال كابول.

ولم يوضح متى ستسلم القاعدة رسمياً إلى القوات الأفغانية.

وبات الجيش الأميركي والحلف الأطلسي في المراحل الأخيرة للانسحاب من أفغانستان بعد تدخل استمر عشرين عاماً في البلاد، الذي يفترض أن ينجز في 11 سبتمبر 2021.

وشنّت حركة طالبان هجمات متواصلة في أنحاء أفغانستان في الشهرين الأخيرين مسيطرة على عشرات الأقاليم، فيما عززت قوات الأمن لأفغانية سيطرتها في محيط المدن الرئيسة.

وستشكل قدرة القوات الأفغانية على المحافظة على سيطرتها في قاعدة باغرام الجوية مسألة محورية في ضمان على أمن العاصمة كابول المجاورة ومواصلة الضغط على حركة طالبان.

وشكلت القاعدة على مدى سنوات طويلة مركزاً للعمليات الأميركية الإستراتيجية في البلاد حيث كانت الحرب الطويلة على حركة طالبان وتنظيم القاعدة المتحالف معها تشن عبر ضربات جوية خصوصاً.

وعلى مر السنين استقبلت القاعدة الكبيرة مئات آلاف الجنود الأميركيين ومن حلف شمال الأطلسي ومقاولين.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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