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"الشؤون الإسلامية" تُطلق برنامج "رؤية وبناء" للدعاة والداعيات.. الأحد المقبل

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"الشؤون الإسلامية" تُطلق برنامج "رؤية وبناء" للدعاة والداعيات.. الأحد المقبل "الشؤون الإسلامية" تُطلق برنامج "رؤية وبناء" للدعاة والداعيات.. الأحد المقبل
يستمر لمدة أربعة أيام.. يتضمن 4 دورات تدريبية عبر البث المباشر

تُطلق وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد، الأحد المقبل، برنامج (رؤية وبناء) للدعاة والداعيات في نسخته الرابعة، ويستمر لمدة أربعة أيام، ويهدف إلى تقوية المهارات الدعوية والتقنية لدى الدعاة والداعيات في جميع مناطق المملكة.

ويتضمن البرنامج إقامة أربع دورات تدريبية عبر البث المباشر على تطبيق "زووم"، تشتمل على الحديث عن الموقف الشرعي للداعية في النوازل والمستجدات، ووسائل الاستفادة من التقنية في الدعوة إلى الله تعالى، وإعداد الكلمة والمحاضرة والخطبة والأساليب الدعوية النافعة في برامج مكافحة المؤثرات العقلية، ومهارات الإلقاء.

ويأتي تنفيذ هذا البرنامج ضمن سلسلة من البرامج التي تنظمها وزارة الشؤون الإسلامية، في إطار تفعيل مشاركة الدعاة، للقيام بواجب الدعوة إلى الله، ونشر العلم النافع وترسيخ قيم الوسطية والاعتدال, لحماية المجتمع من الأفكار الضالة والجماعات المنحرفة.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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