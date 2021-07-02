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القيادة تهنئ رئيس بيلاروس بذكرى استقلال بلاده

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القيادة تهنئ رئيس بيلاروس بذكرى استقلال بلاده القيادة تهنئ رئيس بيلاروس بذكرى استقلال بلاده
في برقيتين من خادم الحرمين وولي العهد

القيادة تهنئ رئيس بيلاروس بذكرى استقلال بلاده

بعث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، برقية تهنئة، للرئيس إليكساندر لوكاشينكو رئيس جمهورية بيلاروس، بمناسبة ذكرى استقلال بلاده.

وأعرب الملك المفدى باسمه واسم شعب وحكومة المملكة العربية ، عن أصدق التهاني وأطيب التمنيات بالصحة والسعادة لفخامته، ولحكومة وشعب جمهورية بيلاروس الصديق اطراد التقدم والازدهار.

كما بعث صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، برقية تهنئة، للرئيس إليكساندر لوكاشينكو رئيس جمهورية بيلاروس، بمناسبة ذكرى استقلال بلاده.

وعبّر سمو ولي العهد، عن أطيب التهاني وأصدق التمنيات بموفور الصحة والسعادة لفخامته، راجياً لحكومة وشعب جمهورية بيلاروس الصديق المزيد من الرقي والازدهار.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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