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أمن القليوبية يعيد طفلة لأسرتها اختطفها 3 أشخاص لطلب فدية من والدها

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أمن القليوبية يعيد طفلة لأسرتها اختطفها 3 أشخاص لطلب فدية من والدها أمن القليوبية يعيد طفلة لأسرتها اختطفها 3 أشخاص لطلب فدية من والدها

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نجحت مديرية أمن القليوبية في إعادة طفلة تم اختطافها من قبل 3 أشخاص في مدينة العبور لطلب فدية من والدها لعلمهم بثراءه وتم ضبط المتهمين وإعادة الطفلة لأسرتها وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق فأمرت بحبس المتهمين 4 أيام على ذمة التحقيقات.

تلقت مديرية أمن القليوبية اخطارا من قسم شرطة العبور بورود بلاغ من أحد المواطنين بقيام 3 أشخاص «مجهولين» يستقلون سيارة باختطاف نجلته «7 سنوات» أثناء تواجدها أمام مسكنهما، وورود اتصال هاتفى للمُبلغ طلب خلاله المتصل دفع مبلغ مالى فدية نظير إطلاق سراحها.

تم تشكيل فريق بحث بمديرية أمن القليوبية وإدارة البحث الجنائى بالمديرية وتوصلت التحريات إلى أن وراء ارتكاب الواقعة 3 أشخاص. عقب تقنين الإجراءات تم إستهدافهم وأمكن ضبطهم وبرفقتهم الطفلة المُختطفة وضبط السيارة المُستخدمة في إرتكاب الواقعة، وبمواجهتهم إعترفوا بإرتكابهم الواقعة بتخطيط وتدبير من أحد المتهمين لعلمه بثراء والد المختطفة نظراً لطبيعة عمله كتاجر، والذى عرض على المتهمان الأخران مخططه الإجرامى نظير التحصل على مبلغ مالى يتم إقتسامه فيما بينهم.. وتم بإرشده ضبط الهاتف المحمول المُستخدم فـى المساومة وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق فامرت بحبس المتهمين.

المصرى اليوم

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