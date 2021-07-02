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مصرع طفلين شقيقين غرقا في مياه ترعة بالشرقية

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مصرع طفلين شقيقين غرقا في مياه ترعة بالشرقية مصرع طفلين شقيقين غرقا في مياه ترعة بالشرقية

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انتشلت قوات الإنقاذ النهري التابعة لإدارة الحماية المدنية بمديرية أمن الشرقية، بإشراف العميد محمد العادلي، جثتين لطفلين شقيقين، أحدهما عمره سبع سنوات والثاني خمس سنوات؛ عُثر عليهما غارقين في مياه ترعة تابعة لدائرة مركز شرطة أبوكبير.

البداية كانت بتلقي اللواء إبراهيم عبدالغفار، مساعد وزير الداخلية لأمن الشرقية، إخطارًا من اللواء عمرو رؤوف، مدير المباحث الجنائية، بشأن ما تبلغ من المدعو «م. أ» مُقيم قرية هربيط التابعة لدائرة مركز شرطة أبوكبير، يفيد باختفاء طفليه 7 سنوات، و5 سنوات، منذ صباح أمس الخميس.

تمكنت الأجهزة الأمنية من انتشال الطفلين فجر الجمعة جثثًا هامدةً من إحدى الترع بدائرة مركز شرطة أبوكبير، حيث تم العثور على جثة أحدهما فيما طفت الأخري على سطح ، وتم نقلهما إلى مشرحة مستشفى أبوكبير المركزي تحت تصرف النيابة العامة التي تولت التحقيق في الواقعة.

المصرى اليوم

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