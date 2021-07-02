كورونا وأشعة الشمس.. أمل جديد يبعث به العلماء

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أفادت دراسة أولوية أجريت بجامعة أريزونا الأمريكية بأن أشعة الشمس فوق البنفسجية يمكنها تعطيل عمل جزيئات فيروس كورونا بالكامل في 5 دقائق فقط

وحسبما أورده موقع «bioRxiv» أن الأشعة فوق البنفسجية بمقدورها تعطيل عمل فيروسي SARS-CoV-2 وHCoV-NL63 ووقاية خلايا الإنسان من الإصابة بهما.

وتأتي نتائج الدراسة بالتوافق مع مع يعتقده عدد من العلماء بأن جزيئات SARS-CoV-2 تعيش في الهواء الطلق أقل بكثير بسبب تعرضه للأشعة فوق البنفسجية، مع ذلك فإن العلماء لم يستطيعوا تحديد قوة تأثيره أشعة الشمس على الفيروس.

ونظرًا لأضرار الاشعة فوق البنفسجية توصل عدد من علماء الأحياء بقيادة البروفيسور جيورغ فوندراك، بجامعة «اريزونا» الأمريكية ،إلى حل هذه المعضلة واخترعوا باعثا للأشعة البنفسجية للعب دور الشمس

واستعان العلماء في تجاربهم بالفيروسيْن التاجيين SARS-CoV-2 وHCoV-NL63. ويسبب الأخير التهاب الشعب الهوائية والتهابات الجهاز التنفسي العلوي.

واعتمدت الدراسة على إخضاع العلماء جسيمات كلا فيروسي 2 وHCoV-NL63. لتأثير الأشعة فوق البنفسجية وتتبعوا كيف تغيرت قدرتهما على البقاء

ونتيجة لذلك، انخفض في غضون 5 دقائق عدد جسيمات SARS-CoV-2 وHCoV-NL63 التي يمكن أن تصيب الخلايا بنسبة 98٪. كما فقد كلا الفيروسيْن في 20 دقيقة تحت تأثير ضوء الأشعة فوق البنفسجية قدرتهما على البقاء تماما وحصل العلماء على نتائج مماثلة لكل من ضوء الشمس الساطع والخافت.

يعتقد، البروفيسور، فوندراك وزملاؤه، أن هذه النتائج تثبت فكرة مفادها بأن ضوء الشمس يمكن استخدامه لتعقيم المباني والمنشآت من فيروس كورونا. وبالإضافة إلى ذلك، يجب أن تؤخذ بالحسبان طبيعة تأثيره على جزيئات SARS-CoV-2 عند التنبؤ بكيفية تطور الوباء في مواسم مختلفة من العام.

جدير بالذكر أنه في يزنيو الماضي، أظهرت دراسة إيطالية أن أشعة الشمس فوق البنفسجية بنوعيها Uva وUvb يمكنهما وقف نشاط فيروس كورونا المستجد «كوفيد-19». وكشف ماريو كليريتشي، أستاذ علم الأمراض العام في جامعة ولاية ميلانو الإيطالية، عن نتائج الدراسة الحديثة التي تتحدث عن قدرة أشعة الشمس على قتل الفيروس التاجي، قائلا: «أظهرنا أن أشعة UVA وUVB القادمة من الشمس فعالة في إبطاء الوباء بل وتقتل تماماً فيروس سارس-كوف-2 في غضون بضع عشرات من الثواني، لكنها أقل من تدابير الوقاية».