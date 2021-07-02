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نجحت الاجهزة الامنية فى ضبط 12289 شخص لعدم الإلتزام بإرتداء الكمامات و268 قضية فى مجال منع تداول الأرجيلة ، وتحرير 952 مخالفة لقرارات الغلق خلال 24 ساعة

وذلك فى إطار حرص وزارة الداخلية على سلامة المواطنين وتنفيذاً للإجراءات الإحترازية التى تتخذها أجهزة الدولة للحد من إنتشار فيروس (كورونا) المستجد للحفاظ على الصحة العامة ، ومواجهة تداعيات إنتشار الفيروس وذلك تنفيذا لقرار مجلس الوزراء بشأن إتخاذ التدابير الإحترازية والوقائية لحماية المواطنين، والحد من إنتشار فيروس "كورونا" والمتضمن تنظيم مواعيد فتح وغلق المحال العامة ، وكذا إلزام جميع سائقى وسائل النقل الجماعى بإرتداء الكمامات الواقية.