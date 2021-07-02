نشوى مصطفى تهنئ زملاءها المشاركين في مسلسل تركي آل الشيخ: «ربنا يرزقنا الإعارة»

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هنأت الفنانة نشوى مصطفى زملاءها من الفنانين الذين يشاركون في عمل درامي جديد يتصدى له تركي آل الشيخ رئيس هيئة الترفيه السعودية.

وكتبت نشوى عبر حسابها الرسمي على موقع«فيسبوك» :«اللي معترض على المسلسل معترض على ايه بالظبط ..أظن ممثلين كتير في مصر يتمنىوا يشتغلوا في المسلسل ده زي ماأى لاعب كورة كان يتمنى يروح يلعب في بيراميدز.. ربنا يوفق الزملا ويحافظ عليهم من شر النق والحسد «.

وتابعت :«ألطف تعليق واحد من الزملاء بيقول اللي كان ليه نصيب في المسلسل كأنه طالع إعارة يأمن مستقبله ويرجع يستقر ..اللهم ارزقنا الإعارة عاجلاً غير أجل«.

واستكملت:«المسلسل إخراج مخرج كبير أي ممثل يتمنى يشتغل معاه..والمؤلف المشارك في الكتابة مؤلف محترم ومهم جداً».

وكان المستشار تركي آل الشيخ، رئيس هيئة الترفيه بالمملكة العربية السعودية،قد كشف مؤخرا عن تقديمه أول عمل درامي له يحمل اسم «الثمانية»..وهنأ فريق عمل المسلسل، الذي يضم عدد كبير من النجوم.

وكتب «آل الشيخ»؛ عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»: «أحب إن أبارك إلى فريق العمل في أول مسلسل من تأليفي (الثمانية) حيث إن اليوم هو أول يوم تصوير في المسلسل».

وأضاف رئيس هيئة الترفيه بالمملكة العربية السعودية: «بدأت الفكرة عندما انتهيت من تأليف قصة الثمانية، وقررت إن احولها إلى مسلسل يعرض على الشاشة ومن هنا بدأت في اختيار العناصر التي تساعدني في إخراج هذا العمل إلى النور.. ووقع اختياري على المخرج القدير احمد مدحت بعد أن شاهدت له عدة أعمال وكنت في أمريكا بولاية نيويورك وطلبته للحضور ليجلس معي لمناقشة كيفية إخراج العمل إلى النور».

وأوضح: «بدأنا في اختيار العناصر ووقع اختياري على النجوم آسر ياسين، خالد الصاوي، هشام سليم، غادة عادل، محمود البزاوي، ريم مصطفي، محمود علاء ( جامايكا) ومنذر رياحنة، مصطفى البنا وعدد كبير من النجوم العرب والعالميين، كما استعنا بمهندس الديكور الفنان القدير محمد عطية ومصممة الملابس الرائعه مني التونسي، وفي إطار دعمي لأبناء بلدي استعنت بالممثل السعودي خالد صقر للقيام بأحد الأدوار الهامة، وبالممثل وضاح سوار من البحرين الشقيقة وحتى نستطيع أن نواكب التطور الرهيب في صناعة المسلسلات قررت اني أعتمد على عناصر أجنبية تعد الأفضل في مجالها للوصول إلى مستوي عالي من التقنية، فاستعنت بمدير التصوير العالمي( Tómas Örn Tómasson ) الذي عمل في أعمال كبيرة مثل فيلمي Pacific Rim وArctic، كما استعنت بمهندس الصوت Bill Dinnelly الذي عمل في أعمال مثل فيلميGodzila، Aquaman.

وأوضح: «استعنت أيضا شركة عالمية من أكبر الشركات في مجال الجرافيكس والخدع وغيرهم من عناصر تنفيذ المعارك والتفجيرات وبخبراء في المكير والمكياج، كما استعنت أيضا بالسيناريست القدير عمرو سمير عاطف لمساعدتي في الانتهاء من السيناريو وفي كتابة الحوار باللهجة المصرية».

واختتم: «سيعرض العمل على قنوات أم بي سي، ومنصة شاهد، واليوم هو أول يوم تصوير فأتمنى من كل قلبي النجاح والتوفيق لفريق العمل الذي وضعت ثقتي فيه وأتمنى إن نكون جميعا عند حسن ظنكم بإذن الله ويعجبكم المسلسل».