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تنبيه لـ "مركز الأرصاد": رياح نشطة وأتربة مثارة على منطقة المدينة المنوّرة

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تنبيه لـ "مركز الأرصاد": رياح نشطة وأتربة مثارة على منطقة المدينة المنوّرة تنبيه لـ "مركز الأرصاد": رياح نشطة وأتربة مثارة على منطقة المدينة المنوّرة
تشمل تأثيراتها نشاطاً للرياح السطحية وتدنياً في مدى الرؤية

تنبيه لـ

أصدر المركز الوطني للأرصاد، تنبيهاً بشأن حالة الطقس اليوم بمنطقة المدينة المنوّرة، تضمن رياحاً نشطة وأتربة مثارة, تشمل تأثيراتها نشاطاً للرياح السطحية وتدنياً في مدى الرؤية، على المدينة المنوّرة ومحافظات: الحناكية والعلا والمهد، مبيناً أن الحالة تبدأ الساعة الثامنة صباحاً وتستمر حتى الساعة الرابعة مساءً.

كما أصدر المركز تنبيهاً تضمن رياحاً نشطة وأتربة مثارة تشمل تأثيراتها نشاطاً للرياح السطحية وتدنياً في مدى الرؤية على محافظتَي بدر وينبع، مشيراً إلى أن الحالة تبدأ الساعة الثانية عشرة ظهراً وتستمر حتى الساعة السادسة مساءً.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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