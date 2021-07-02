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غدًا.. «السينما الإفريقية» يحتفي بسينما التحريك ويكرم شويكار خليفة

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غدًا.. «السينما الإفريقية» يحتفي بسينما التحريك ويكرم شويكار خليفة غدًا.. «السينما الإفريقية» يحتفي بسينما التحريك ويكرم شويكار خليفة

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في إطار احتفائها بمرور 85 عاماً على الرسوم المتحركة في وأفريقيا، يحتفل نادي السينما الأفريقية - الذي ينظمه مهرجان الأقصر للسينما الأفريقية بالتعاون مع قطاع صندوق التنمية الثقافية في السادسة مساء غداً السبت (3 يوليو) بسينما الهناجر- بعالم أفلام الرسوم المتحركة في أفريقيا، حيث يتم عرض عدد من أهم أفلام الرسوم المتحركة الأفريقية من إهداء «أسيفا مصر» الفرع الإقليمي للاتحاد الدولي للرسوم المتحركة، من بينها أفلام من إخراج الرائد مصطفى الحسن من النيجر وسيليا ساوادوجو من بوركينافاسو وغيرهم من أفلام قصيرة متميزة من مصر وجنوب أفريقيا وكينيا ومدغشقر والجزائر.

كما يتم توقيع كتاب «الرسوم المتحركة في أفريقيا» للدكتور محمد غزالة والذي أصدره المهرجان في إصدارين مختلفين بين عامي 2013 و2021 باللغتين الإنجليزية والعربية، والذي يتناول فيه تاريخ سينما التحريك وفنونها في القارة السمراء، عبر دراسة تحليلية لتجارب الرواد في معظم دول القارة بداية من تجارب الإخوة فرنكل سنة 1936 وأنطون سليم والاخوين مهيب وإيهاب شاكر في مصر، مروراً بتجارب مختلفة في معظم بلدان افريقيا أثناء الاستعمار الأجنبي وما بعده، متأثرة بالتطور الفني والتكنولوجي الحديث.

ويكرم النادي مخرجة التحريك (شويكار خليفة) بإهدائها درع الدورة العاشرة للمهرجان لجهودها في الورش المحلية بالأقصر على مدار السنوات العشر السابقة.

يحضر الأمسية الفنانة سلوي محمد على والتي ستقوم بتسليم درع التكريم، عضو اللجنة العليا للمهرجان، والتي لعبت دورا كبيراً في عالم مسلسلات وبرامج الأطفال
كما سيتم عمل ندوة حول الكتاب يحضرها السيناريست سيد فؤاد والمخرجة عزة الحسيني والفنان محسن منصور وطارق عبدالعزيز ولفيف من النقاد والفنانين ويديرها الناقد والكاتب أسامة عبدالفتاح.

المصرى اليوم

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