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شهد سعر الذهب في المغرب، ارتفاع ملحوظ بمستهل التعاملات اليوم الجمعة 2 يوليو 2021، وسط مخاوف من قبل الصاغة والجواهرجية في المغرب من استمرار الانخفاض.
وعالمياً فشل الذهب في اختراق منطقة مقاومة 1747.35$ بالتالي هبط نحو مستويات 1732.43$ وحاليا، يتداول عند مستويات 1741.56.
ويضاف سعر المصنعية في المغرب حوالى 22.5 درهم مغربى للجرام بكل أعيرته.
وتنشر «المصرى اليوم»، سعر الذهب في المغرب بالعملة المحلية الدرهم المغربى والدولار الأمريكى واليورو، بداية التعاملات اليوم:
|
متوسط اسعار الذهب اليوم بأسواق المال في المغرب بالدرهم المغربي
|
الوحدة
|
درهم مغربي
|
دولار أمريكى
|
اسعار الذهب عيار 24
|
512.43 درهم
|
$57.35
|
سعر الذهب عيار 22
|
469.73 درهم
|
$52.57
|
اسعار الذهب عيار 21
|
448.38 درهم
|
$50.18
|
اسعار الذهب عيار 18
|
384.33 درهم
|
$43.01
|
سعر الذهب عيار 14
|
298.92 درهم
|
$33.45
|
سعر الذهب عيار 12
|
256.21 درهم
|
$28.67
|
اسعار أوقية الذهب
|
15،936 درهم
|
$1،784
|
اسعار جنيه الذهب
|
3،587 درهم
|
$401.44
|
اسعار كيلو الذهب
|
512،426 درهم
|
$57،347