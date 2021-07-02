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باريس سان جيرمان يتوصل إلى اتفاق لضم راموس

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باريس سان جيرمان يتوصل إلى اتفاق لضم راموس باريس سان جيرمان يتوصل إلى اتفاق لضم راموس

ذكرت إذاعة مونت كارلو الفرنسية في تقرير لها أمس الخميس، أن باريس سان جيرمان توصل إلى اتفاق مع سيرخيو راموس قلب دفاع وقائد ريال مدريد الإسباني السابق.

وأصبح راموس البالغ 35 عاما لاعبا حرا بعدما أخفق في التوصل إلى اتفاق لتجديد عقده مع ريال مدريد الشهر الماضي، وغادر النادي الملكي الذي قضى فيه آخر 16 عاما وفاز معه بأربعة ألقاب لدوري أبطال أوروبا وخمسة ألقاب للدوري الإسباني.

وقالت إذاعة مونت كارلو إن راموس وافق على عقد لعامين مع باريس سان جيرمان الذي احتل المركز الثاني خلف ليل البطل في الدوري الفرنسي وخرج من الدور قبل النهائي لدوري أبطال أوروبا أمام مانشستر سيتي.
وغاب راموس لفترة طويلة الموسم الماضي بسبب الإصابات واستبعد من تشكيلة إسبانيا في بطولة أوروبا لكنه قال وقت الرحيل عن ريال مدريد الشهر الماضي إنه يرغب في إثبات جدارته بمواصلة اللعب على أعلى المستويات. 

وتعاقد فريق المدرب ماوريسيو بوكيتينو مع جورجينيو فينالدوم لاعب وسط هولندا من ليفربول بينما ذكرت تقارير أن النادي الفرنسي يقترب من التعاقد مع حارس منتخب إيطاليا جيانلويجي دوناروما والمغربي أشرف حكيمي نجم إنتر ميلان.

المصدر: وكالات

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