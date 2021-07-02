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عالم أزهري: الإسلام لا يعرف الدولة الدينية.. والنبي أسس 3 علامات لمدنيتها ()

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عالم أزهري: الإسلام لا يعرف الدولة الدينية.. والنبي أسس 3 علامات لمدنيتها (فيديو) عالم أزهري: الإسلام لا يعرف الدولة الدينية.. والنبي أسس 3 علامات لمدنيتها ()

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أكد الدكتور إبراهيم رضا، أحد علماء الأزهر الشريف، أن الدولة في الإسلام مدنية لا دينية ولم يعرفها الإسلام منذ أقام النبي محمد صلى الله عليه وسلم الدولة في المدينة المنورة.

وأوضح رضا خلال استضافته مع الإعلامية هند النعساني مقدمة برنامج «صباح البلد» المذاع على قناة صدى البلد اليوم الجمعة، أن الدولة لها مفهومين في التاريخ، دينية ثيوقراطية- لم تكن في الإسلام أبدا- وهي نتاج يوناني قديم تقوم على حكم رجال الدين، مؤكدا أن هذا المفهوم لا يوجد في الإسلام.

وأشار إلى أن دولة النبي محمد صلى الله عليه وسلم كانت دولة مدنية تقوم على الاحتكام إلى الناس والواقع، مضيفا أن الدولة الدينية تقوم على إقصاء المختلف وطرده ونبذه.

ولفت إلى عدة علامات على مدنية الدولة في الإسلام، موضحا أنها تقوم على التنوع والتعددية والمشاركة المجتمعية.

المصرى اليوم

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