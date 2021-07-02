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تجار المواشي يشكون ارتفاع لحوم الأضاحي في المنيا

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تجار المواشي يشكون ارتفاع أسعار لحوم الأضاحي في المنيا تجار المواشي يشكون ارتفاع لحوم الأضاحي في المنيا

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واصل تجار المواشي في المنيا، شكواهم من ارتفاع اللحوم الحية للأضاحي، وحدوث ركود في عمليات البيع والشراء، قبل أسابيع من حلول عيد الاضحي المبارك، ما بين 58 الي60 جنيه للكيلوجرام، والجاموس القائم ما بين 50 إلى 55 جنيه، وتراوح سعر الماعز والضان، ما بين 60 إلى 70 جنيه، فيما استقرت أسعار اللحوم الحمراء البلدي المذبوحة، ما بين 110 إلى 150 جنيه، بسبب ارتفاع أسعار الأعلاف ، وزيادة الطلب علي الأضاحي كلما اقترب العيد.

ورجح خلف محمد حسين، وصابر فتح الباب، أحد التجار، تلك الزيادة بسبب ارتفاع أسعار الأعلاف، والمواد الغذائية المتعلقة بتربية الحيوانات، وإقبال المواطنين علي الشراء، وهو ما أدي أيضا إلي ارتفاع أسعار اللحوم الحمراء المذبوحة، بزيادة تجاوزت من 10- 20 جنيها للكيلوجرام.

وقال جمال عبد الرحمن، جزار، إن أسواق بيع اللحوم الحمراء والضأني شهدت ارتفاع ملحوظ في الأسعار، وهو ما اثر علي بيع اللحوم الحمراء، وتعرض الجزارين لخسائر مالية، مؤكدا أن تلك الزيادة تحدث سنويا مع اقتراب عيد الاضحي المبارك.

فيما قدم الدكتور محمد عثمان، مدير مديرية الطب البيطري بالمنيا، تقريرا للمحافظ اللواء أسامة القاضي، حول استعدادات المديرية لاستقبال عيد الاضحي المبارك، حيث تم رفع درجة الاستعداد القصوى ووقف الأجازات للعاملين بالمجازر من أطباء ومعاونين وعمال، وجميع الأطباء القائمين على التفتيش بأماكن عرض وبيع اللحوم.

وتضمن التقرير ، المرور على المجازر للتأكد من مدي جاهزيتها والعمل بكامل طاقتها خلال أيام العيد، بالإضافة لعمل غرفة العمليات والطوارئ بالمديرية، على ان يتم تقديم الخدمات للأهالي بالمجان، مؤكدا على التنسيق بين كافة الجهات المعنية، والتي تتمثل في " مديرية ، ومباحث التموين، ومديرية الصحة، وذلك لإحكام الرقابة على السلع المعروضة للمواطنين.

المصرى اليوم

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