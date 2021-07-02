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في إطار توجيهات وزارة الطيران المدني والشركة القابضة لمصر للطيران بتوسعة شبكة خطوط الناقل الوطني مصر للطيران من خلال فتح خطوط جديدة مباشرة وإعادة تشغيل خطوط أخرى قد توقفت خلال الفترة الماضية وذلك لخدمة أكبر عدد من عملاء الشركة، صرح الطيار عمرو نبيل رئيس مجلس إدارة شركة مصر للطيران للخطوط الجوية: «أقلعت اليوم من مبني الركاب رقم 2 بمطار القاهرة الدولي أولى رحلات مصر للطيران إلى مطار دوسلدورف رحلة رقمMS733، وذلك بأحدث طائراتنا من طراز A320 NEO، والتي تسع لـ 142 مقعد من بينها 16 مقعد يتميز بالرحابة بدرجة رجال الأعمال و126 مقعد بالدرجة السياحية».

كما أن الطائرة مزودة بالعديد من الوسائل الترفيهية مثل الشاشات الشخصية بدرجة رجال الأعمال بحجم 13.3 بوصة، والشاشات الشخصية بالدرجة السياحية بحجم 10 بوصة وذلك بالإضافة إلى خدمات الإنترنت Wi-Fi، وتوفر الشركة لعملائها باقة إنترنت مجانية ترحيبية على متن هذا الطراز، كما تتميز هذه الطائرة بانخفاض معدلات استهلاك للوقود وبالتالي فإنها تًصدر انبعاثات كربونية أقل ولها تأثير أقل على البيئة.

وأضاف «نبيل» أن مصر للطيران توفر من خلال هذه الرحلة الربط مع عدد من نقاطها بالشرق الأوسط وأفريقيا عبر مطار القاهرة بما يخدم شبكة الخطوط الجوية مثل دبي وأبوظبي وأسمرة ونيروبي وعنتيبي والرياض وبيروت وعمان وغيرها من النقاط الهامة.

وحرصت مصر للطيران على استقبال ركاب الرحلة والتقاط الصور التذكارية معهم، كما قامت الشركة بتعلية درجة السفر إلى درجة رجال الأعمال لأول راكب تواجد على كاونتر إنهاء إجراءات السفر، كما قدمت شركة مصرللطيران للأسواق الحرة 10 % تخفيض على العديد من منتجاتها للركاب المسافرين على رحلتى الذهاب والعودة، ومن المخطط إقامة فاعليات لاستقبال الرحلة بمطار دوسلدورف احتفالا بإعادة تشغيل الرحلات.

وقد حرصت مصر للطيران كذلك على تطبيق كافة الإجراءات الإحترازية والوقائية للحد من انتشار فيروس كورونا والحفاظ على صحة وسلامة الركاب.

جديرًا بالذكر أن مصر للطيران تُسير رحلاتها إلى المانيا من خلال ثلاث نقاط ( برلين، ميونيخ، فرانكفورت) بالإضافة إلى النقطة الجديدة دوسلدورف التي من المقرر أن تسير الشركة إليها 3 رحلات أسبوعيًا.