وفاة المليونير قاتل ابنه ب6 طلقات بالزاوية ..فارق الحياة داخل محبسه ..تفاصيل جديدة

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شهدت قضية مقتل شاب ب6 رصاصا ت على يد والده المليونير فى منطقة الزاوية الحمراء مفاجاة مدوية ،تبين من التحريات ان والد القتيل عثر عليه وقد فارق الحياة داخل محبسه وتباشر جهات التحقيق فى الزاوية الحمراء التحقيق في وفاة المليونير ، المتهم بقتل نجله بسبب خلافات مالية بينهما ، وكلفت النيابة بسرعة إجراء التحريات حول الواقعة لمعرفة اسباب الوفاة .

دلت التحريات التى تم جمعها خلال الايام الماضية ان رجل الاعمال جمع ثروة كبيرة من عمله فى مجال الخراطة وكانت هناك خلافات متكررة بينه وبين نجله "القتيل" وانه فى أخر خلاف أشهر في وجه ابنه سلاحا ناريا وأطلق منه 6 طلقات نارية كانت كفيلة بإنهاء حياته وتم ضبطه واقتياده الى جهات التحقيق.

وعثرت اجهزة الامن على قاتل ابنه وقد فارق الحياة داخل محبسه وجارى معاينة الجثة وتوقيع الكشف الطبى عليها لمعرفة سبب الوفاة وانهاء اجراءت الدفن.

كانت اجهزة الامن بالقاهرة تلقت بلاغا بمقتل شاب داخل منزله بالساحل ،توجهت قوة من القسم وعثرت على جثة شاب بها 6 طلقات داخل منزله وبالتحرى وسؤال الاهالى تبين تكرار الخلافات بينه وبين والده ويوم الواقعة قام الاب بالتعدى عليه بسلاح نارى اطلق منه 6 رصاصات اودت بحياته،تم ضبط المليونير المتهم واعترف بالواقعة.