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أحد مصابي ثورة 30 يونيو: فيلم القرار يوثق مواقف عاصرها الشعب أثناء حكم الإخوان ()

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أحد مصابي ثورة 30 يونيو: فيلم القرار يوثق مواقف عاصرها الشعب أثناء حكم الإخوان (فيديو) أحد مصابي ثورة 30 يونيو: فيلم القرار يوثق مواقف عاصرها الشعب أثناء حكم الإخوان ()

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قال الدكتور شريف صالح، أحد مصابي قنبلة ميدان الشهداء في بورسعيد، إنه قبل ثورة 30 يونيو 2013 شهدت أحداث مريرة مرت على الشعب المصري.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية هند النعساني، ببرنامج «صباح البلد»، المذاع على قناة صدى البلد، أن الأحداث التي شهدتها مصر قبل ثورة 30 يونيو لها ذكريات مؤلمة.

وتابع أن مدينة بورسعيد شهدت في تلك الفترة أحداث متعاقبة وكلها عنف ودماء موضحا أنه شارك في كل هذه الأحداث الصعبة وكان من المهم توثيق هذه الأحداث عبر فيلم «القرار» الذي يسرد المواقف التي عاصرها الشعب المصريين، أثناء فترة حكم الإخوان.

وأشار الدكتور شريف صالح إلى أن مصر تعيش في فترة البناء موضحا أن هناك وعي لدى الجميع للأحداث التي شهدتها مصر في السابق حتى تكون مرشد في طريقنا للبناء، مؤكدا أن فيلم القرار يوثق لأحداث ثورة 30 يونيو 2013.

المصرى اليوم

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