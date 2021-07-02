انخفاض معدلات الوفاة والإصابة .. وتواصل التطعيم بلقاح كورونا في المنيا

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أكدت البيانات الصادرة عن مستشفيات العزل بالمنيا انخفاض معدلات الوفاة والإصابة بوباء كورونا المستجد إلى أقل من 8 حالات يوميا على مستوي المحافظات، ما دفع المسئولين لتخفيض الطاقة الاستيعابية للمصابين إلى أقل من 5 آسرة بكل مستشفي .

فيما واصل المواطنون الإقبال على مراكز التحصين ضد وباء كورونا للحصول على الجرعة الأولى من لقاح فيروس كورونا، تنفيذا لتوجيهات السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بالبدء في توزيع لقاح كورونا على أصحاب الأمراض المزمنة وكبار السن، عقب الانتهاء من تطعيم الأطقم الطبية وفرق الرعاية الصحية في جميع المستشفيات .

من جانبه، شدد المحافظ اللواء أسامة القاضي على استمرار أعمال التعقيم والتطهير، والنظافة العامة، للحفاظ على صحة المواطنين، مع اتباع الإجراءات الوقائية والاحترازية من وباء كورونا.