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انخفاض معدلات الوفاة والإصابة .. وتواصل التطعيم بلقاح كورونا في المنيا

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انخفاض معدلات الوفاة والإصابة .. وتواصل التطعيم بلقاح كورونا في المنيا انخفاض معدلات الوفاة والإصابة .. وتواصل التطعيم بلقاح كورونا في المنيا

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أكدت البيانات الصادرة عن مستشفيات العزل بالمنيا انخفاض معدلات الوفاة والإصابة بوباء كورونا المستجد إلى أقل من 8 حالات يوميا على مستوي المحافظات، ما دفع المسئولين لتخفيض الطاقة الاستيعابية للمصابين إلى أقل من 5 آسرة بكل مستشفي .

فيما واصل المواطنون الإقبال على مراكز التحصين ضد وباء كورونا للحصول على الجرعة الأولى من لقاح ، تنفيذا لتوجيهات السيد الرئيس عبدالفتاح ، رئيس الجمهورية، بالبدء في توزيع لقاح كورونا على أصحاب الأمراض المزمنة وكبار السن، عقب الانتهاء من تطعيم الأطقم الطبية وفرق الرعاية الصحية في جميع المستشفيات .

من جانبه، شدد المحافظ اللواء أسامة القاضي على استمرار أعمال التعقيم والتطهير، والنظافة العامة، للحفاظ على صحة المواطنين، مع اتباع الإجراءات الوقائية والاحترازية من وباء كورونا.

المصرى اليوم

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