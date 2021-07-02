جامعة الإسكندرية توافق على إنتاج تطبيق ذكي للقضاء على السمنة

★ ★ ★ ★ ★

اشترك لتصلك أهم الأخبار

وافق مجلس خدمة المجتمع وتنمية البيئة فى جامعة الاسكندرية، على مقترح كلية التربية الرياضية بنات، لإنتاج تطبيق للمساعدة في التخلص من الوزن الزائد والقضاء على السمنة، بعنوان smashing obesity guide، ذلك بالتعاون مع كليات الهندسة والزراعة والتجارة والحقوق والتربية الرياضية بنين والمعهد العالي للصحة العامة.

وأكد المجلس على قيام الجامعة باتخاذ كافة الإجراءات لتذليل العقبات أمام الباحثين وتقديم الدعم الكامل لهم لإتمام مشروعاتهم البحثية، مما يساعد على الإرتقاء بأبحاثهم المنشورة لخدمة المجتمع والتقدم في التصنيفات العالمية .

واستعرض الدكتور فهمي شارل الأستاذ المتفرغ بالمعهد العالي للصحة العامة، آخر مستجدات تطبيق الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا المستجد داخل منشآت جامعة الإسكندرية خلال فترة إنعقاد امتحانات نهاية الفصل الدراسي الثاني، والتزام كافة الكليات بالمعايير الموضوعة من اللجنة العليا.

كما ناقش المجلس أهم الأفكار والمقترحات المقدمة من الكليات للمشاركة في مبادرة حياة كريمة لتطوير القرية المصرية، وإمكانية قيام الجامعة بتقديم الاستشارات الفنية ( البيئية والهندسية والزراعية والبيطرية )، كما تم استعراض الجدول الزمني لتوزيع القوافل الطبية والخدمية المتكاملة.

وقدم مجلس خدمة المجتمع وتنمية البيئة جامعة الإسكندرية، التهنئة للرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية بمناسبة الإحتفال بذكرى ثورة 30 يونيو المجيدة، تلك المناسبة التى ضرب فيها الشعب المصرى وقواته المسلحة أروع الأمثلة في الدفاع عن أمن مصر واستقرارها وهويتها في مرحلة فارقة من تاريخ الوطن، راجين المولى سبحانه وتعالى أن يحفظ مصر من كل مكروه وسوء، وأن تحقق مصرنا الحبيبة ما تصبو إليه نحو المزيد من التقدم والازدهار والرخاء.

ووجه وكلاء الكليات، إلى أهمية التركيز على دور الجامعة لتصبح جامعة منتجة لاقتصاد المعرفة، وذلك من خلال المشاركة فى تطبيق مخرجات البحث العلمي وتعظيم دور الجامعة الريادي لخدمة المجتمع، لافتاً أن الجامعة سوف تتوسع في إنتاج واستخدام التطبيقات الذكية الخدمية لكليات الجامعة، وذلك في ظل تسارع استخدام هذه التطبيقات وتحول معظم الخدمات المجتمعية الى خدمات رقمية مما يساعد فى إنجازها خلال وقت قليل ودون تدخل العنصر البشري .