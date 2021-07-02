المرور :غلق جزئي بشارع الأهرام لتنفيذ أعمال المشروع القومي لمترو الأنفاق الخط الرابع

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اعلنت الادارة الهامة للمرور عن غلق جزئى بشارع الأهرام لتنفيذ أعمال المشروع القومى لمترو الأنفاق الخط الرابع.

تقوم الإدارة العامة لمرور الجيزة بتعيين الخدمات المرورية اللازمة لمواجهة أية كثافات مرورية متوقعة ، وتسيير حركة المرورلتنفيذ أعمال القطع العرضى بشارع الأهرام بالإتجاهين وتقاطعه مع شوارع (ناصر الثورة – الوحدة العربية – الظافر) لنقل المرافق "غاز طبيعى" والمتعارضة مع مسار محطات مشروع مترو الأنفاق الخط الرابع ، مما يستلزم غلق جزئى بشارع الأهرام بالإتجاهين وتقاطعه مع شوارع (ناصر الثورة – الوحدة العربية – الظافر) لمدة (3) أيام إعتباراً من يوم الجمعة الموافق 2/7/2021 وحتى صباح يوم الأحد الموافق 4/7/2021مساء ، على أن تكون الأعمال إبتداءً من الساعة 12 صباحاً وحتى الساعة 5 صباحاً فقط ، دون تعطيل الحركة المرورية .

ومن جانبها تقوم الإدارة العامة لمرور الجيزة بتعيين الخدمات المرورية اللازمة والتنسيق مع الجهة المنفذة لوضع المساعدات الفنية وجميع التجهيزات الدالة على وجود أعمال بالمنطقة .